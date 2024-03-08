الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أكثر من 230 مليون ناجية من الختان في العالم... وهذه القارة الأكثر تضرراً!

صحة وتغذية
2024-03-08 | 11:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أكثر من 230 مليون ناجية من الختان في العالم... وهذه القارة الأكثر تضرراً!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أكثر من 230 مليون ناجية من الختان في العالم... وهذه القارة الأكثر تضرراً!

تعرضت أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة في العالم اليوم لعمليات ختان، بحسب منظمة اليونيسف، وهو رقم آخذ في الارتفاع بشكل حاد رغم التقدم المحرز في بعض البلدان.
 
وقالت كلوديا كوبا، المعدة الرئيسية لتقرير نشرته المنظمة الأممية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لوكالة فرانس برس "إنها أخبار سيئة. العدد كبير، أكبر من أي وقت مضى".
 
يُقدّر حالياً عدد النساء والفتيات اللواتي نجون من إزالة البظر أو الختان (الإزالة الكاملة أو الجزئية للبظر والشفرين الصغيرين) أو الختان التخييطي (استئصال بالإضافة إلى خياطة فتحة المهبل لتضييقها) بأكثر من 230 مليوناً، أي أكثر بـ15 في المئة من العدد المسجل عام 2016.
 
وتنطوي هذه الممارسة على تشوهات مؤلمة، وأحياناً مميتة، ولها أيضاً عواقب نفسية وجسدية طويلة المدى، مثل مشكلات في الخصوبة، ومضاعفات أثناء الولادة، وولادة أطفال ميتين، وألم أثناء الجماع.
 
وتُعدّ إفريقيا القارة الأكثر تضرراً من هذه العمليات، إذ تضمّ أكثر من 144 مليون ناجية من هذه التشوهات، متقدمة على آسيا (80 مليوناً) والشرق الأوسط (ستة ملايين)، وفق التقرير الذي يركز على 31 دولة تشيع فيها هذه الممارسة.
 
ولكن على الرغم من العدد الإجمالي المتزايد، المرتبط إلى حد كبير بالنمو السكاني في هذه البلدان، فإن التقرير يسلط الضوء على التقدم المحرز في الحد من هذه الممارسة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.
 
ودعا تقرير اليونيسف إلى سن قوانين تحظر هذا التشويه، ولكن أيضاً من أجل تعليم الفتيات وتحرّرهن.
 
ولم يغفل التقرير عن ذكر دور الرجال. وتعتقد النساء عموماً أن الرجال يرغبون في استمرار عمليات التشويه هذه، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم أخت أو أم خضعت للختان، فإن هذه ليست الحال في جميع البلدان، بحسب التقرير.
 
"لكنهم يبقون صامتين"، وهو صمت يوحي بقبولهم بالوضع، بحسب كلوديا كوبا التي تدعو "الجميع إلى اتخاذ موقف".
 
أميلي بوتولييه-دوبوا- وكالة فرانس برس

آخر الأخبار

صحة وتغذية

يوم المرأة العالمي

230 مليون

فتاة

امرأة

العالم

عمليات ختان

منظمة اليونيسف

إزالة البظر.

LBCI التالي
كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!
إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:33

في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!

LBCI
فنّ
10:24

بالتزامن مع يوم المرأة العالمي... إليكم قائمة الأغاني العربية المعروفة والداعمة لها

LBCI
منوعات
08:23

يوم المرأة العالمي حول العالم... هكذا تحتفل دول عدة بالمناسبة

LBCI
منوعات
07:40

الأرجواني والأخضر والأبيض ألوان "يوم المرأة العالمي"... إلى ماذا ترمز؟ (صورة)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
10:33

في يوم المرأة العالمي... تحديات صحية تواجهها النساء في كلّ العالم: إليكم أبرزها!

LBCI
صحة وتغذية
05:18

دواء يؤمن وقاية فعّالة ضد التهاب القصيبات... إليكم ما كشفته هذه الدراسة الجديدة

LBCI
صحة وتغذية
03:13

كيف تتغلبون على "الإمساك"؟ نصائح بسيطة تسرع عملية زيارة المرحاض: اعتمدوها الآن!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-07

إصابات ووفيات بـ"حمى الببغاء" والحالات في أوروبا ترتفع... ما هو مرض الببغائية؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:02

التحقيقات مستمرة في قضية إختفاء شبل أسد في أبي سمرا

LBCI
صحف اليوم
00:44

بو صعب لـ"الأنباء الالكترونية": الأهداف التي وضعها لبنان كرّرها هوكشتاين وهي الاستقرار على الحدود

LBCI
عالم الطبخ
10:34

السلمون المشوي بكريمة مميزة ولذيذة... تعلموا هذه الوصفة على طريقة الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
2024-03-02

ملكة جمال العالم: ياسمينا زيتون تتفوق في تحدي عرض الازياء

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

في إسرائيل... تفاوت شعبي إزاء الموقف من الحرب وصفقة التبادل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الثواني الأخيرة حسمت معظم مباريات الـNBA فجر اليوم بتوقيت بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

قريبًا... المساعدات إلى غزة بحرًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أثناء رسالة بايدن للكونغرس… الإحتجاجات خارج الكابيتول وداخله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"هنا لا يوجد يوم للمرأة" عبارة تختصر معاناة النساء الفلسطينيات النازحات إلى مخيم في رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الفن اللبناني مجددًا في باريس!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

مدينة السينما اللبنانية: مستقبل سياحي إقتصادي في خطواته الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

ألفت قصة إمرأة متى صممت وصلت رغم قساوة الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

المغتربون اللبنانيون المنتشرون: ركيزة أساسية للبنان إقتصاديًا وسياسيًا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
16:43

المجرم كان يعيش معهم والدم ملأ الطريق... جريمة مرعبة في كندا ضحيتها 6 أشخاص بينهم طفل عمره أشهر وهذه التفاصيل!

LBCI
آخر الأخبار
14:35

باسيل لـ جدل: الدفاع عن النفس حق مشروع لكن قرار الهجوم ليس أمراً تلقائياً وبالرغم من أنني أتفهم الاستباق لسبب معيّن لكن لماذا ربط كل الامور بغزة؟

LBCI
منوعات
15:44

رجل قرر أن يتبرع بكليته لزوجته وأم أطفاله... ما اكتشفه غيّر حياته: "تبرّع بكليتك لشقيقتك وامضي قدما"!

LBCI
فنّ
06:21

إيلي صعب في أحدث ظهور مع أبنائه الثلاث... والجمهور: "العائلة الملكيّة اللبنانيّة" (صور)

LBCI
حال الطقس
01:38

منخفض جوي ضعيف يؤثر على لبنان... متى يعود الاستقرار التام؟

LBCI
أخبار دولية
07:00

قطر هددت بطرد مسؤولي حماس في هذه الحال

LBCI
اقتصاد
02:29

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
خبر عاجل
15:12

باسيل لـ "جدل": نرفض الممارسة الاحادية من الحكومة وأخذ صلاحيات الرئيس لذلك يجب التلاقي لوضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكماً مظلته

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More