أكثر من 230 مليون ناجية من الختان في العالم... وهذه القارة الأكثر تضرراً!

تعرضت أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة في العالم اليوم لعمليات ختان، بحسب منظمة اليونيسف، وهو رقم آخذ في الارتفاع بشكل حاد رغم التقدم المحرز في بعض البلدان.

وقالت كلوديا كوبا، المعدة الرئيسية لتقرير نشرته المنظمة الأممية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لوكالة فرانس برس "إنها أخبار سيئة. العدد كبير، أكبر من أي وقت مضى".

يُقدّر حالياً عدد النساء والفتيات اللواتي نجون من إزالة البظر أو الختان (الإزالة الكاملة أو الجزئية للبظر والشفرين الصغيرين) أو الختان التخييطي (استئصال بالإضافة إلى خياطة فتحة المهبل لتضييقها) بأكثر من 230 مليوناً، أي أكثر بـ15 في المئة من العدد المسجل عام 2016.

وتنطوي هذه الممارسة على تشوهات مؤلمة، وأحياناً مميتة، ولها أيضاً عواقب نفسية وجسدية طويلة المدى، مثل مشكلات في الخصوبة، ومضاعفات أثناء الولادة، وولادة أطفال ميتين، وألم أثناء الجماع.

وتُعدّ إفريقيا القارة الأكثر تضرراً من هذه العمليات، إذ تضمّ أكثر من 144 مليون ناجية من هذه التشوهات، متقدمة على آسيا (80 مليوناً) والشرق الأوسط (ستة ملايين)، وفق التقرير الذي يركز على 31 دولة تشيع فيها هذه الممارسة.

ولكن على الرغم من العدد الإجمالي المتزايد، المرتبط إلى حد كبير بالنمو السكاني في هذه البلدان، فإن التقرير يسلط الضوء على التقدم المحرز في الحد من هذه الممارسة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية.

ودعا تقرير اليونيسف إلى سن قوانين تحظر هذا التشويه، ولكن أيضاً من أجل تعليم الفتيات وتحرّرهن.

ولم يغفل التقرير عن ذكر دور الرجال. وتعتقد النساء عموماً أن الرجال يرغبون في استمرار عمليات التشويه هذه، ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم أخت أو أم خضعت للختان، فإن هذه ليست الحال في جميع البلدان، بحسب التقرير.

"لكنهم يبقون صامتين"، وهو صمت يوحي بقبولهم بالوضع، بحسب كلوديا كوبا التي تدعو "الجميع إلى اتخاذ موقف".

أميلي بوتولييه-دوبوا- وكالة فرانس برس