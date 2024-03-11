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إليكم بعض النصائح لمساعدتكم على التخلص من سيطرة الكافيين على أجسامكم

صحة وتغذية
2024-03-11 | 02:00
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إليكم بعض النصائح لمساعدتكم على التخلص من سيطرة الكافيين على أجسامكم
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إليكم بعض النصائح لمساعدتكم على التخلص من سيطرة الكافيين على أجسامكم

إليكم بعض النصائح لمساعدتكم على التخلص من سيطرة الكافيين على أجسامكم

الإغماء، الغثيان، رجفة اليدين والتعب لدرجة لا يستطيع فيها الشخص القيام بوظائفه عند عدم تناولكم فنجان القهوة، هي كلها مؤشرات توحي بخلل ما، وفق ما كشفته اختصاصية التغذية، "كايت هيلتون" وهذه هي النصائح التي قدّمتها للتخلص من سيطرة الكافيين على أجسادكم.

اشربوا الكثير من الماء

قالت هيلتون إن الجفاف هو السبب الرئيسي للتعب، ونصحت بتناول كمية كبيرة من الماء.

اخرجوا ولو لبضع دقائق فقط

قد تكون مسافة خمس دقائق فقط سيرًا على الأقدام، ولكن الهواء النقي والنشاط البدني يساعدانكم على زيادة الطاقة في أجسامكم وتساعدان على زيادة مستويات الفيتامين د.

تناول وجبات خفيفة 

السر الرئيسي للتخلص من التعب الذي يسيطر فجأة على أجسادكم عندما لا تتناولون الكافيينن، هو اللجوء إلى الوجبات الخفيفة والغنية بالكربوهيدرات أو السكريات مثل الكعك، البسكويت، المشروبات التي لا تحتوي على الكافيين مثل عصير الليمون.

تناولوا شاي الأعشاب اللذيذ

قالت هيلتون إن شاي الأعشاب بالطبع لا يكون مُرضيًا مثل فنجان القهوة العادية، ولكنها حذّرت من أنه عليكم دائمًا التحقق من الملصق لأن بعض أنواع شاي الأعشاب، بما في ذلك الشاي الأخضر، تحتوي على الكافيين.

تناولوا وجبة الإفطار

وقالت هيلتون إن الطاقة المستمدة من الطعام أمر حيوي لمساعدتكم على المضي قدماً، ويحل الكافيين عادة مكان هذه الوجبة بشكل مصطنع ويؤدي إلى انهيار مستويات الطاقة خلال النهار.

استمعوا إلى أجسادكم وخذوا قسطًا من الراحة

وشرحت هيلتون أن الاستماع إلى حاجة أجسادكم في الحصول على قسط من الراحة هو أمر ضروري للاستمرار، خصوصا من دون الكافيين.

كذلك، أضافت هيلتون أنه من الناحية الواقعية، إذا وصلتم إلى النقطة التي تعتمدون فيها على الكافيين للاستمرار، فمن المحتمل أن يكون قد حان الوقت للتوقف عن هذه العادة السيئة.
 

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