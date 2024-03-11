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ما الفرق بين الحليب كامل الدسم والقليل الدسم؟ إليكم الأكثر صحة!
صحة وتغذية
2024-03-11 | 11:20
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ما الفرق بين الحليب كامل الدسم والقليل الدسم؟ إليكم الأكثر صحة!
قارنت خبيرة التغذية الدكتورة لورا وينيس في بريطانيا الحليب كامل الدسم بالحليب قليل الدسم، كما نصحت أيهما أكثر صحة.
وبحسب الخبيرة فإن كلاهما غني بالمغذيات والفيتامينات، وصحي باعتدال. لكن الأبحاث الحديثة أظهرت أن الحليب كامل الدسم قد يقدم فوائد صحية بما في ذلك الحماية من أمراض القلب.
وإذا كنتم تشربون كميات كبيرة وتراقبون وزنكم، فاختاروا الحليب قليل الدسم.
أما اللبن اليوناني العادي أو اللبن الطبيعي كامل الدسم، والذي عادة ما يقدم نسبة أعلى من البروتين وسكر أقل من اللبن قليل الدسم، فيُعتبر الأفضل من ناحية الاستهلاك.
والألبان المخمرة كاملة الدسم، وهي مجموعة مشتقات الألبان التي يتم فيها التعامل مع سكر لاكتوز الحليب لتكوين حمض اللاكتيك، يمكن أن تفيد أيضًا صحة أمعائكم.
وإذا كنتم تسيطرون على وزنكم، يمكن أن يكون اللبن قليل الدسم مفيدًا، ولكن تحققوا من الملصق على المنتج لمعرفة محتواه من السكر.
وقد يوفر الجبن المخمر مثل "شيدر" فوائد صحية مثل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، عند تناوله باعتدال.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الحليب كامل الدسم
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