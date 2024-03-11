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الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
صحة وتغذية
2024-03-11 | 14:09
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الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
قال مسؤول في الإدارة الوطنية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين إن الدولة الآسيوية ستزيد عدد الفرق المتخصصة المكلفة بالاستجابة لتفشي الأمراض المعدية في المستقبل بمقدار خمسة إلى 25.
وأشار وانج هيشنج الذي يعمل مديرا في الإدارة إلى أن الصين ستعمل أيضا على تحسين نظام الإنذار المبكر والوسائل التنظيمية أو القانونية ذات الصلة.
وفي حديثه يوم السبت على هامش الدورة السنوية للبرلمان الصيني، المجلس الوطني لنواب الشعب، قال وانج أيضا إنه قد يكون من الصعب تجنب مسببات الأمراض التي يحتمل أن تكون وبائية ولكن يمكن منع تفشي الأوبئة.
ووفقا لتقرير حول عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، أعدت الصين مشروعا لتعديل القوانين المتعلقة بالوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها والحجر الصحي، وخضعت التعديلات لمراجعة أولية.
وكان تقرير عمل لرئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قد أشار إلى أن البلاد حققت "انتصارا كبيرا وحاسما في المعركة ضد كوفيد-19".
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