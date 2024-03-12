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إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
صحة وتغذية
2024-03-12 | 10:36
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إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
كشف "سكوت تايلور"، وهو خبير في السلوك ولغة الجسد، عن كيفية اكتشاف النرجسية لدى الشخص، وتجنب الوقوع في فخ حيله.
وأخبر تايلور أنه من الممكن أن تربطكم علاقة رومانسية بشخص نرجسي، لذلك عليكم أن تكونوا على دراية بالإشارات لضمان حماية أنفسكم.
وقال تايلور إن الأشخاص الذين يعانون من النرجسية سيستخدمون الأشخاص من حولهم "كأدوات" لتحقيق مرادهم، كما يركزون على أنفسهم ويفتقرون إلى التعاطف.
وشرح تايلور أنه على الرغم من أن النرجسيين غالبًا ما يتمتعون بشخصية ذات كاريزما مرتفعة، إلا أنهم في كثير من الأحيان يستغلون المدح لتلبية حاجتهم لنيل الإعجاب وغالبًا ما يظهرون الغيرة تجاه الآخرين.
وأوضح تايلور أنه بحال بدأ الشخص النرجسي في مراقبة تحركاتكم وعزلتكم، وإذا حاول التقليل من أهمية احتياجاتكم وآرائكم، فهذه من أقوى الإشارات التي تدل على النرجسية.
والنرجسيون أيضًا ماهرون جدًا في تقديم الوعود الفارغة، ولكن أوضح تايلور أن امتلاك الأشخاص لصفات نرجسية لا يجعلهم نرجسيين بالضرورة.
وقال سكوت إن فرض حدود واضحة للغاية مع شخص تعتقدون أنه قد يكون نرجسيًا يمكن أن يكسر أنماط السلوك السامة.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الشخصية
النرجسية...
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