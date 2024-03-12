الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حذار... حوض المطبخ القذر يهدد صحتك: تجنب المخاطر بهذه الطرق!
صحة وتغذية
2024-03-12 | 11:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حذار... حوض المطبخ القذر يهدد صحتك: تجنب المخاطر بهذه الطرق!
قد يتحول حوض المطبخ إلى مصدر للخطر إن لم يتم تنظيفه بشكل منتظم. لذلك، تحذر الدراسات من أن تراكم الأوساخ وبقايا الطعام في الحوض والمصرف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك السعال ونزلات البرد وحتى عدوى الأذن.
وتتكون على المصارف وأحواض المغاسل طبقة لزجة تسمى بالبيوفيلم، وهي مليئة بالبكتيريا الضارة. تتغذى هذه البكتيريا على بقايا الطعام والشعر والأوساخ المتراكمة، ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى الأيدي والأواني والأطباق، ومن ثم إلى أجسامنا.
وتحذر الدراسات من أن التعرض للبيوفيلم المتكون في حوض المطبخ يزيد من خطر الإصابة بعدوى خطيرة مثل الليستيريا والسالمونيلا والإشريكية القولونية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الروائح الكريهة المنبعثة من البيوفيلم في إزعاج أفراد المنزل.
ويعود سبب خطورة حوض المطبخ إلى دوره في التعامل مع اللحوم النيئة وبقايا الطعام الأخرى التي يمكن أن تحمل البكتيريا. لذلك، من الضروري تنظيف حوض المطبخ بشكل منتظم للحفاظ على صحة أفراد العائلة.
لتجنب مخاطر تراكم الأوساخ والبيوفيلم في حوض المطبخ، ينصح باتباع الإرشادات التالية:
- غسل الأطباق والأواني مباشرة بعد الاستخدام: لا تترك بقايا الطعام تتراكم في الحوض، مما يشجع على نمو البكتيريا.
- تنظيف المصفاة بشكل منتظم: قم بإزالة الشعر والأوساخ المتراكمة في المصفاة لمنع انسدادها وتكوين البيوفيلم.
- استخدام منظف مضاد للبكتيريا عند تنظيف الحوض: يساعد ذلك على قتل البكتيريا الضارة والتخلص من الروائح الكريهة.
- عدم نسيان تنظيف الصنبور والبالوعة:هذه المناطق عرضة لتراكم البكتيريا أيضًا.
- تعقيم حوض المطبخ بانتظام:يمكنك استخدام محلول مخفف من المبيض أو الخل للتعقيم.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
حوض المطبخ
مغسلة
بكتيريا
أمراض
أوساخ
نظافة
دراسة.
التالي
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-03-11
الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
صحة وتغذية
2024-03-11
الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
0
صحة وتغذية
2024-02-24
إحذروا التوتر طويل الأمد وعلاقته بالسرطان وانتشاره وبأمراض القلب والسكتة الدماغية... إليكم ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2024-02-24
إحذروا التوتر طويل الأمد وعلاقته بالسرطان وانتشاره وبأمراض القلب والسكتة الدماغية... إليكم ما كشفه العلماء!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-23
العلاجات الجينية... ثورة طبية تحتل حيزاً متقدّمًا في مكافحة الأمراض!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-23
العلاجات الجينية... ثورة طبية تحتل حيزاً متقدّمًا في مكافحة الأمراض!
0
آخر الأخبار
2024-02-20
منظمة الصحة العالمية: لا توجد كهرباء أو مياه في مستشفى ناصر والنفايات الطبية والقمامة تمثل أرضا خصبة للأمراض
آخر الأخبار
2024-02-20
منظمة الصحة العالمية: لا توجد كهرباء أو مياه في مستشفى ناصر والنفايات الطبية والقمامة تمثل أرضا خصبة للأمراض
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
11:34
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
صحة وتغذية
11:34
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
0
صحة وتغذية
10:36
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
صحة وتغذية
10:36
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
0
صحة وتغذية
2024-03-11
الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
صحة وتغذية
2024-03-11
الصين ترفع عدد فرق الاستجابة للأمراض المعدية الجديدة
0
صحة وتغذية
2024-03-11
ما الفرق بين الحليب كامل الدسم والقليل الدسم؟ إليكم الأكثر صحة!
صحة وتغذية
2024-03-11
ما الفرق بين الحليب كامل الدسم والقليل الدسم؟ إليكم الأكثر صحة!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:27
الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول
أخبار دولية
16:27
الولايات المتحدة تدعو "حماس" الى إطلاق نساء ومسنين رهائن لوقف إطلاق النار لفترة أطول
0
عالم الطبخ
2024-03-01
طريقة مختلفة لتحضير المجدرة والحمص مع الشمندر مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2024-03-01
طريقة مختلفة لتحضير المجدرة والحمص مع الشمندر مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
0
منوعات
2023-11-03
ابنة السنة فقدت وعيها بسبب تعاطيها جرعة زائدة من الكوكايين... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-11-03
ابنة السنة فقدت وعيها بسبب تعاطيها جرعة زائدة من الكوكايين... وهذه التفاصيل!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
14:40
خروج باكر لنادي النصر السعودي ونجمه رونالدو من دوري أبطال آسيا يقضي على آماله بالتأهل إلى كأس العالم للأندية ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
مصر حررت سعر الصرف... فما أهمية هذه الخطوة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
تقارير نشرة الاخبار
14:33
الـLBCI تمضي يوماً من شهر رمضان في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
تقارير نشرة الاخبار
14:32
أول إختبار فعلي لوصول شخنة أغذية بحرًا إلى غزة... هل ينجح؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
تقارير نشرة الاخبار
14:30
مرفأ بيروت: خطوة على طريق التطوير!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:27
ياسمينا زيتون تشارك في التسويق للسياحة في جزيرة موريشيوس... وعينها على السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
تقارير نشرة الاخبار
14:26
كرة القدم اللبنانية ضحية العدوان الإسرائيلي في بعلبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
تقارير نشرة الاخبار
14:22
إسرائيل تغير على أكثر من منطقة في بعلبك للمرة الثالثة منذ بداية الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:16
توتر متصاعد يتزامن من جبل الشيخ مرورًا في الجولان وصولًا حتى الحدود اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
خبر عاجل
11:02
نصّ مليار ليرة كاش انربحت في اليوم الأوّل من #اكرم_من_مين مع وسام حنّا! اللّيلة دورك! ناطرينك بعد الأخبار.
2
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
أخبار لبنان
03:37
الرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة : ما حصل في مدرسة المركزية غير متعمّد والهدف كان موضوع اليتم... وفصل المعلّمة والمنسّقة شهرًا
3
اقتصاد
03:08
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
اقتصاد
03:08
انخفاض في أسعار البنزين والمازوت... ماذا عن الغاز؟
4
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
أمن وقضاء
09:01
العثور على صاروخ غير منفجر في حراجل
5
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
خبر عاجل
06:56
ابو فاعور للـ LBCI: السعودية حريصة على لبنان ولديها مرارات محقة بسبب بعض الاطراف التي تعاملت معها ببعض الجحود وفتحت معها معارك في امور لا علاقة لها بها لكن السعودية مهتمة وهناك دور نشط لسفيرها بالخماسية
6
صحف اليوم
02:33
مصدر قضائي لـ"نداء الوطن": جميع ملفات الشركات التي يديرها رجا سلامة وابنه ضبطت في مكتبه في بيروت
صحف اليوم
02:33
مصدر قضائي لـ"نداء الوطن": جميع ملفات الشركات التي يديرها رجا سلامة وابنه ضبطت في مكتبه في بيروت
7
أخبار لبنان
07:43
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان
أخبار لبنان
07:43
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تستهدف مجمعات مهمة لحزب الله في عمق لبنان
8
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
موضة وجمال
12:03
كايلي جينر في جلسة تصوير فاضحة... حمالة صدر وجوارب دون ملابس داخلية! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More