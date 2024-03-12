حذار... حوض المطبخ القذر يهدد صحتك: تجنب المخاطر بهذه الطرق!

قد يتحول حوض المطبخ إلى مصدر للخطر إن لم يتم تنظيفه بشكل منتظم. لذلك، تحذر الدراسات من أن تراكم الأوساخ وبقايا الطعام في الحوض والمصرف يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك السعال ونزلات البرد وحتى عدوى الأذن.

وتتكون على المصارف وأحواض المغاسل طبقة لزجة تسمى بالبيوفيلم، وهي مليئة بالبكتيريا الضارة. تتغذى هذه البكتيريا على بقايا الطعام والشعر والأوساخ المتراكمة، ويمكن أن تنتقل بسهولة إلى الأيدي والأواني والأطباق، ومن ثم إلى أجسامنا.

وتحذر الدراسات من أن التعرض للبيوفيلم المتكون في حوض المطبخ يزيد من خطر الإصابة بعدوى خطيرة مثل الليستيريا والسالمونيلا والإشريكية القولونية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الروائح الكريهة المنبعثة من البيوفيلم في إزعاج أفراد المنزل.

ويعود سبب خطورة حوض المطبخ إلى دوره في التعامل مع اللحوم النيئة وبقايا الطعام الأخرى التي يمكن أن تحمل البكتيريا. لذلك، من الضروري تنظيف حوض المطبخ بشكل منتظم للحفاظ على صحة أفراد العائلة.

لتجنب مخاطر تراكم الأوساخ والبيوفيلم في حوض المطبخ، ينصح باتباع الإرشادات التالية:

- غسل الأطباق والأواني مباشرة بعد الاستخدام: لا تترك بقايا الطعام تتراكم في الحوض، مما يشجع على نمو البكتيريا.

- تنظيف المصفاة بشكل منتظم: قم بإزالة الشعر والأوساخ المتراكمة في المصفاة لمنع انسدادها وتكوين البيوفيلم.

- استخدام منظف مضاد للبكتيريا عند تنظيف الحوض: يساعد ذلك على قتل البكتيريا الضارة والتخلص من الروائح الكريهة.

- عدم نسيان تنظيف الصنبور والبالوعة:هذه المناطق عرضة لتراكم البكتيريا أيضًا.

- تعقيم حوض المطبخ بانتظام:يمكنك استخدام محلول مخفف من المبيض أو الخل للتعقيم.