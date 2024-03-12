صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!

صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!

انتشر مؤخرا اتجاه مثير للقلق عبر منصة تيك توك، يقوم بتشجيع الرجال والمراهقين على تناول أقل قدر ممكن من الطعام سعياً لتحديد وجوههم بطريقة مثالية.



ومع ذلك، يشعر الخبراء بالقلق إزاء بعض مقاطع الفيديو التي تظهر رجالًا ومراهقين يتفاخرون بالامتناع عن الأكل لأيام بهدف تقليل السعرات الحرارية والحصول على فك ذات رسمة محددة.



وحذّر الاختصاصيون من اضطرابات الأكل وفقدان الشهية، واعتقد مؤيدو هذا الاتجاه أن الحصول على فك منحوت يتم من خلال انخفاض نسبة الدهون في الجسم.



وفي هذا السياق، أظهر أحد الشباب عبر مقطع فيديو على منصة تيك توك فكه المثالي والذي حصل عليه بعد الامتناع عن الأكل لمدة 3 أيام، كما انتشرت الكثير من المقاطع المشابهة للأخير.