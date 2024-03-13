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هل تريدون التخلص مع التهاب الحلق؟... تناولوا "الكبيس"!

صحة وتغذية
2024-03-13 | 08:55
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هل تريدون التخلص مع التهاب الحلق؟... تناولوا &quot;الكبيس&quot;!
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هل تريدون التخلص مع التهاب الحلق؟... تناولوا "الكبيس"!

هل تعانون من التهاب الحلق ولا تعلمون كيف تتعاملون مع الأمر؟ إليكم الحلّ السريع من المنزل.
 
وفق موقع "نيويورك بوست"، فبدلًا من شرب الشاي مع العسل مباشرة، قد ترغبون في فتح وعاء من المخللات.
 
وشاركت الدكتورة ليندا يانسي، أخصائية الأمراض المعدية في نظام ميموريال هيرمان الصحي في هيوستن، تكساس، لماذا يمكن أن يساعد تناول المخللات أو شرب عصير المخلل في تخفيف التهاب الحلق.
 
قد يبدو الأمر متناقضًا بعض الشيء أن ننظر إلى المخللات كعلاج لالتهاب الحلق، ولكن الأمر كله يعود إلى خصائص محلول المخلل الملحي.
 
وقالت: "في أي وقت يكون لديك محلول أكثر تركيزًا من السوائل الموجودة في أنسجتنا، مثل الملح أو السكر، فإنه يقلل الالتهاب عن طريق سحب الماء إلى الخارج".
 
أما بالنسبة لعدد المخللات التي يجب تناولها لكي تشعرون بالتأثير، فلا يوجد رقم معيّن.
 
في المقابل، اعترفت يانسي بأن هذه الحيلة لن تشفي التهاب الحلق تمامًا، وقالت: "هذا حلّ بسيط ومؤقت. سوف يؤدي إلى انخفاض طفيف في الأعراض لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة."
 
على الرغم من أن المخللات هي حل مؤقت للألم، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون جزءًا من التخلص من التهاب الحلق، إلى جانب شرب الشاي واتباع توصيات الطبيب.

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