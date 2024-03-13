العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة

العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة



كشف العلماء عن عادات تناول العشاء الأكثر شيوعًا والتي قد تسبّب الإرهاق للإنسان كل صباح، حيث شارك الخبراء الطبيون "ماري فالفانو"، "روفيني ويغيتيلاكا" و"دانييل كيلفاس" أهم نصائحهم للحصول على النشاط في بداية اليوم.



وكشف الثلاثي عن الطرق التي يمكن أن يستنزف الانسان من خلالها إمدادات الطاقة، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر وتناول الأطعمة المصنعة.



وتمثلت العادة الأولى باعتماد العشاء كأدسم وجبة في اليوم، كما ذكر الخبراء أن خلايا الجسم حتى لو تم تناول الوجبة نفسها عند الساعة 8 صباحًا أو الساعة 6 مساءً يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم في استخدامها للحصول على الطاقة بطريقة مختلفة.



وعند تناول العشاء في وقت متأخر، تضعف مستويات السكر في الدم والقدرة على الحصول على الطاقة المثالية من وجبات اليوم التالي.



كما أن اختيار توقيت تناول العشاء في وقت متأخر له أيضًا عواقب وخيمة على النوم لأنه يعطل الإيقاع اليومي الطبيعي، ويمكن أن يشكل أيضًا خطرًا على صحة القلب والدماغ، وتؤدي إلى التهاب وزيادة في ضغط الدم.



كذلك، إن استهلاك الكافيين من مصادر مثل الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة من خلال دعم الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في خلايا الجسم.



والتمارين المنتظمة تساعد في تحسين مستويات الطاقة عن طريق زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ والعضلات.



ويُعد النظام الغذائي الغني بالأطعمة الكاملة وغير المصنعة أمرا ضروريا لأنه يساعد على توفير الطاقة المستدامة طوال اليوم، بالإضافة إلى تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة، الخضروات، الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.



ونصح الخبراء بتجنب استهلاك الكثير من السكر والأطعمة المصنعة، لأنها قد تسبب انخفاضا كبيرا في الطاقة.