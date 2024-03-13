الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أكرم من مين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
17
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة
صحة وتغذية
2024-03-13 | 11:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة
العادات الأكثر شيوعا والتي تسبّب لكم الإرهاق... تجنبوا القيام بها واعتمدوا هذه النصائح المفيدة
كشف العلماء عن عادات تناول العشاء الأكثر شيوعًا والتي قد تسبّب الإرهاق للإنسان كل صباح، حيث شارك الخبراء الطبيون "ماري فالفانو"، "روفيني ويغيتيلاكا" و"دانييل كيلفاس" أهم نصائحهم للحصول على النشاط في بداية اليوم.
وكشف الثلاثي عن الطرق التي يمكن أن يستنزف الانسان من خلالها إمدادات الطاقة، بما في ذلك تناول الطعام في وقت متأخر وتناول الأطعمة المصنعة.
وتمثلت العادة الأولى باعتماد العشاء كأدسم وجبة في اليوم، كما ذكر الخبراء أن خلايا الجسم حتى لو تم تناول الوجبة نفسها عند الساعة 8 صباحًا أو الساعة 6 مساءً يمكن أن تؤثر على قدرة الجسم في استخدامها للحصول على الطاقة بطريقة مختلفة.
وعند تناول العشاء في وقت متأخر، تضعف مستويات السكر في الدم والقدرة على الحصول على الطاقة المثالية من وجبات اليوم التالي.
كما أن اختيار توقيت تناول العشاء في وقت متأخر له أيضًا عواقب وخيمة على النوم لأنه يعطل الإيقاع اليومي الطبيعي، ويمكن أن يشكل أيضًا خطرًا على صحة القلب والدماغ، وتؤدي إلى التهاب وزيادة في ضغط الدم.
كذلك، إن استهلاك الكافيين من مصادر مثل الشاي، وخاصة الشاي الأخضر، يمكن أن يساعد في تحسين مستويات الطاقة من خلال دعم الميتوكوندريا، المسؤولة عن إنتاج الطاقة في خلايا الجسم.
والتمارين المنتظمة تساعد في تحسين مستويات الطاقة عن طريق زيادة تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ والعضلات.
ويُعد النظام الغذائي الغني بالأطعمة الكاملة وغير المصنعة أمرا ضروريا لأنه يساعد على توفير الطاقة المستدامة طوال اليوم، بالإضافة إلى تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة، الخضروات، الحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون.
ونصح الخبراء بتجنب استهلاك الكثير من السكر والأطعمة المصنعة، لأنها قد تسبب انخفاضا كبيرا في الطاقة.
المصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
الأكثر
شيوعا
والتي
تسبّب
الإرهاق...
تجنبوا
القيام
واعتمدوا
النصائح
المفيدة
التالي
هل تريدون التخلص مع التهاب الحلق؟... تناولوا "الكبيس"!
حذار... حوض المطبخ القذر يهدد صحتك: تجنب المخاطر بهذه الطرق!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-02-06
أخطاء قد تدمر بشرتكم في الشتاء... تجنبوا القيام بهذه الخطوات المهمة
صحة وتغذية
2024-02-06
أخطاء قد تدمر بشرتكم في الشتاء... تجنبوا القيام بهذه الخطوات المهمة
0
صحة وتغذية
2024-03-12
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
صحة وتغذية
2024-03-12
إشارات تكشف الشخصية النرجسية... تجنبوا الوقوع في فخها!
0
صحة وتغذية
2024-03-11
ما الفرق بين الحليب كامل الدسم والقليل الدسم؟ إليكم الأكثر صحة!
صحة وتغذية
2024-03-11
ما الفرق بين الحليب كامل الدسم والقليل الدسم؟ إليكم الأكثر صحة!
0
منوعات
2024-03-11
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
منوعات
2024-03-11
من ضرب الرجال لزوجاتهم الى "الماتوكي"... إليكم أغرب العادات التي تُمارس بأوغندا خلال رمضان المبارك!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:00
خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
صحة وتغذية
12:00
خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
0
صحة وتغذية
08:55
هل تريدون التخلص مع التهاب الحلق؟... تناولوا "الكبيس"!
صحة وتغذية
08:55
هل تريدون التخلص مع التهاب الحلق؟... تناولوا "الكبيس"!
0
صحة وتغذية
2024-03-12
حذار... حوض المطبخ القذر يهدد صحتك: تجنب المخاطر بهذه الطرق!
صحة وتغذية
2024-03-12
حذار... حوض المطبخ القذر يهدد صحتك: تجنب المخاطر بهذه الطرق!
0
صحة وتغذية
2024-03-12
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
صحة وتغذية
2024-03-12
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-12
ما طلبته عروس من المدعوين غريب وغير متوقع... والنتيجة كانت مبهرة! (صور)
منوعات
2024-03-12
ما طلبته عروس من المدعوين غريب وغير متوقع... والنتيجة كانت مبهرة! (صور)
0
اخبار البرامج
2023-11-09
الليدي مادونا نجمة مسرح "The Stage" على الـ"LBCI"
اخبار البرامج
2023-11-09
الليدي مادونا نجمة مسرح "The Stage" على الـ"LBCI"
0
أخبار لبنان
2024-01-25
علي حمدان لـ"جدل": لبنان لا يريد الحرب
أخبار لبنان
2024-01-25
علي حمدان لـ"جدل": لبنان لا يريد الحرب
0
آخر الأخبار
13:11
وزير الدفاع الإسرائيلي ملمحا إلى رفح: من يعتقدون أننا نؤجل سيرون قريبا
آخر الأخبار
13:11
وزير الدفاع الإسرائيلي ملمحا إلى رفح: من يعتقدون أننا نؤجل سيرون قريبا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:58
هل مواجهة انعكاسات التغيير المناخي على لبنان واللبنانيين ممكنة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
14:54
رمضان يضيء شوارع طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بوتين يهدد بالنووي
تقارير نشرة الاخبار
14:52
بوتين يهدد بالنووي
0
رياضة
14:50
برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد
رياضة
14:50
برشلونة يحجز بطاقة في الربع النهائي لدوري الابطال... والهلال برقم قياسي جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:45
مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني
تقارير نشرة الاخبار
14:45
مرفأ بيروت خطة فرنسية وتنفيذ لبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
تقارير نشرة الاخبار
14:40
البقاع مقابل الجولان... ماذا عن بنك الاهداف الاسرائيلي وكيف ستعاطى حزب الله معه؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل وصلت باخرة المساعدات إلى غزة؟
تقارير نشرة الاخبار
14:27
هل وصلت باخرة المساعدات إلى غزة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الحرب في غزة... انقسام للتكتلات السياسية في تل ابيب وتزايد في الضغط على رئيس الوزراء
تقارير نشرة الاخبار
14:22
الحرب في غزة... انقسام للتكتلات السياسية في تل ابيب وتزايد في الضغط على رئيس الوزراء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
وزارة الاتصالات تبحث عن ديوك الأحياء وعن مال عام سائب
تقارير نشرة الاخبار
14:16
وزارة الاتصالات تبحث عن ديوك الأحياء وعن مال عام سائب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:00
بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها
أخبار لبنان
09:00
بعد نقل بكركي عيد البشارة... مصدر حكومي للـLBCI: العطلة ستبقى قائمة في موعدها
2
منوعات
09:05
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
منوعات
09:05
العثور على نجمة أفلام إباحية متوفية في منزلها: "روح جميلة أثرت في الكثيرين" (صور)
3
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
أخبار لبنان
12:22
رياض سلامة بعد توجيه اتهامات إلى ابن شقيقه: الاستجواب حصل منذ 3 اسابيع...والاتهامات "انباء زائفة"
4
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
أخبار لبنان
12:41
مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية
5
خبر عاجل
09:17
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
خبر عاجل
09:17
معلومات للـLBCI: اللجنة الخماسية تزور رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك المارونيّ مار بشارة بطرس الراعي يوم الاثنين المقبل
6
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
منوعات
16:50
"الجميع كان يعلم سر زوجتي القذر إلا أنا"... بعد أن تجمع الموظفون في عمله لمشاهدة فيديو غامض اكتشف الحقيقة المرّة!
7
منوعات
17:21
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
منوعات
17:21
اعتقد أنه يعاني من الصداع النصفي الشديد ولكن ما عُثر عليه داخل دماغه صادم! (صور)
8
أمن وقضاء
19:07
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
أمن وقضاء
19:07
اشكال في مجدليون تخلله اعتداء على أحد عناصر شرطة البلدية... إليكم تفاصيل ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More