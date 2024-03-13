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خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
صحة وتغذية
2024-03-13 | 12:00
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خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
قال خبراء من جامعة الروح القدس في الكسليك إن خل التفاح يجعل الشخص يفقد حوالي 8 كيلوغرامات في ثلاثة أشهر فقط بعد شرب 15 مللتر من الماء قبل وجبة الفطور.
واعترف الباحثون اللبنانيون أنهم لا يعرفون السبب وراء تأثير خل التفاح على إنقاص الوزن، ومع ذلك، وقالوا إن الدراسات التي أُجريت على الحيوانات أظهرت أنها تحسن حساسية الأنسولين ومستويات الطاقة.
وتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات من 30 شخصا، وكان المتطوعون يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، وكان بعضهم لا يتجاوز عمره 12 عامًا.
وفي هذا السياق، طُلب من ثلاث مجموعات شرب جرعة يومية من خل التفاح في الصباح. كان هذا إما بكميات 5 أو 10 أو 15 مللتر، وتم إعطاء الباقي سائلًا وهميًا، وعلى مدار 12 أسبوعًا، احتفظ كل مشارك بسجل لنظامه الغذائي وعاداته الرياضية.
ووجد الباحثون أن المتطوعين فقدوا ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات من وزنهم وانخفض مؤشر كتلة الجسم لديهم بما يتراوح بين 2.7 وثلاث نقاط، اعتمادًا على الجرعة.
وفي الوقت نفسه، سجل المتطوعون الذين تلقوا العلاج الوهمي انخفاضًا متوسطًا قدره 0.3 كيلوغراما فقط بعد 12 أسبوعًا.
وقال مؤلف الدراسة الدكتور "روني أبو خليل"، رئيس قسم الكيمياء الحيوية في الجامعة، إن هذه النتائج أشارت إلى أن عصير التفاح قد يكون له فوائد محتملة في تحسين المعلمات الأيضية المتعلقة بالسمنة واضطرابات التمثيل الغذائي لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.
المصدر
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