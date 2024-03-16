الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
13
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
يؤخذ عن طريق الفم... هذا البلد يوافق على أول دواء لعلاج مرض حادّ يصيب الكبد
صحة وتغذية
2024-03-16 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
يؤخذ عن طريق الفم... هذا البلد يوافق على أول دواء لعلاج مرض حادّ يصيب الكبد
أجازت السلطات الصحية الأميركية الخميس أول علاج للشكل الحاد من مرض الكبد الدهني البشري الذي يصيب ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة.
وبات مسموحاً منح هذا العلاج الذي طوّرته شركة "مادريغال" للأدوية، للبالغين المصابين بالتهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) والذين يعانون من تليف الكبد.
ويتجلى مرض التهاب الكبد الدهني غير الكحولي عبر تراكم غير طبيعي للدهون في الكبد، ما يؤدي إلى التهاب مزمن في هذا العضو. وتُستبدل خلاياه تدريجياً بالتليف، وهو نسيج ندبي يمكن أن يتحول إلى تليف في الكبد أو حتى سرطان.
ويرتبط هذا المرض ارتباطا وثيقا بالبدانة، ويمثل سوقا ضخمة لمجموعات الأدوية.
واعتبرت "مؤسسة الكبد الأميركية" American Liver Foundation في بيان أن قرار وكالة الأغذية والأدوية الأميركية (اف دي ايه FDA) "يجلب الأمل لملايين الأميركيين".
ووفق المؤسسة، يُتوقع أن يصبح التهاب الكبد الدهني غير الكحولي السبب الرئيسي لعمليات زرع الكبد في الولايات المتحدة بحلول عام 2025.
من المحتمل أن يتأثر حوالي 6 إلى 8 ملايين أميركي بهذا العلاج الجديد، وهو رقم من المتوقع أن يستمر في الزيادة، وفق تقديرات "اف دي ايه".
ويؤخذ العلاج عن طريق الفم مرة واحدة يومياً، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة.
واستند الترخيص إلى تجربة سريرية أجريت على حوالى 900 شخص، وأظهرت بعد 12 شهراً فائدة لأولئك الذين تلقوا العلاج، مقارنة بآخرين تلقوا علاجاً وهمياً.
وكانت الآثار الجانبية الأكثر شيوعا هي الإسهال والغثيان.
ورد مدير شركة "مادريغال" للصناعات الدوائية بيل سيبولد في بيان بأن هذا الترخيص "يتوّج 15 عاماً من البحوث"، مضيفاً "إنها لحظة تاريخية" في هذا المجال.
وقالت الشركة إن العلاج سيكون متاحا للمرضى في الولايات المتحدة اعتبارا من نيسان من خلال صيدليات متخصصة.
وكالة فرانس برس
آخر الأخبار
صحة وتغذية
السلطات الصحية الأميركية
توافق
أول علاج
مرض الكبد الدهني البشري
إصابة
ملايين الأشخاص
الولايات المتحدة.
التالي
هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
ما هو السبب العالمي الرئيسي للمشكلات الصحية؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:15
المقاومة الإسلامية: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصبناها إصابةً مباشرة
آخر الأخبار
09:15
المقاومة الإسلامية: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع العاصي برشاشات (14.5) وأصبناها إصابةً مباشرة
0
آخر الأخبار
04:12
وزارة الصحة في غزة: مقتل 31645 فلسطينيا وإصابة 73676 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
04:12
وزارة الصحة في غزة: مقتل 31645 فلسطينيا وإصابة 73676 جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
0
آخر الأخبار
03:18
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعا لجنود العدو قبالة الوزاني وتم إصابة الاهداف بدقة
آخر الأخبار
03:18
المقاومة الاسلامية: استهدفنا تجمعا لجنود العدو قبالة الوزاني وتم إصابة الاهداف بدقة
0
أخبار دولية
01:51
إصابة جندي سوري في هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية
أخبار دولية
01:51
إصابة جندي سوري في هجوم إسرائيلي على المنطقة الجنوبية السورية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
15:50
هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
صحة وتغذية
15:50
هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
0
صحة وتغذية
2024-03-16
ما هو السبب العالمي الرئيسي للمشكلات الصحية؟
صحة وتغذية
2024-03-16
ما هو السبب العالمي الرئيسي للمشكلات الصحية؟
0
صحة وتغذية
2024-03-15
هل تعودتم على الاستحمام قبل النوم؟ احذروا من استخدام الماء الساخن!
صحة وتغذية
2024-03-15
هل تعودتم على الاستحمام قبل النوم؟ احذروا من استخدام الماء الساخن!
0
صحة وتغذية
2024-03-15
توضيح من وزارة الصحة عما يتداول عن طهي الأرز ومدة صلاحيته واحتوائه على مواد سامة
صحة وتغذية
2024-03-15
توضيح من وزارة الصحة عما يتداول عن طهي الأرز ومدة صلاحيته واحتوائه على مواد سامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-16
أسقطت إحدى سماعات الأذن في العمل... وعندما حاولت التقاطها قُطعت يدها وهذا ما حصل!
منوعات
2024-03-16
أسقطت إحدى سماعات الأذن في العمل... وعندما حاولت التقاطها قُطعت يدها وهذا ما حصل!
0
صحة وتغذية
2024-02-28
اليوغا والعلاج عن طريق التأمل يساهمان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء... وهذه التفاصيل
صحة وتغذية
2024-02-28
اليوغا والعلاج عن طريق التأمل يساهمان في تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء... وهذه التفاصيل
0
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
0
آخر الأخبار
11:58
رئيسة المفوضية الأوروبية: من الضروري للغاية إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن
آخر الأخبار
11:58
رئيسة المفوضية الأوروبية: من الضروري للغاية إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
أخبار دولية
08:58
اليوم الأخير من الانتخابات...هل ستجدد ولاية بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
تقارير نشرة الاخبار
07:54
لبنان يستقبل بعد قليل ملكته والوصيفة الأولى لمكلة جمال العالم... فما الذي ينتظرها في المطار؟
0
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
أخبار لبنان
07:43
باسيل: ما من تحالف ثابت مع أحد ...واوعا حدا من برّا يطالبنا بقرش من ديوننا
0
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
أخبار لبنان
06:49
الراعي: لا يوجد أي مبرر لعدم التئام مجلس النواب وانتخاب رئيس للبلاد
0
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
تقارير نشرة الاخبار
15:01
في رمضان... تُبنى الجسور ويُعزز التلاقي والإرتقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
تقارير نشرة الاخبار
14:54
Access Program... الدعم الأميركي لطلاب لبنان مستمر
0
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
رياضة
14:50
منتخب لبنان لكرة القدم يصل إلى القارة الأوقيانية وعينه على اقتناص نقاط من منافسه الأسترالي
0
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
أخبار لبنان
14:41
ياسمينا زيتون في طريقها الى لبنان ... فماذا تقول للـLBCI في آخر لقاءٍ معها في جزيرة موريشيس؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الإنتخابات الرئاسية الروسية تنطلق غدًا في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
منوعات
17:06
ظنّت أنها بحاجة لشرب المزيد من الماء... ولكن ما حصل معها كان مأساويا وحبيبها يرفع الصوت: "فقدت حبّ حياتي"
2
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
منوعات
05:42
والدا ملكة جمال لبنان ياسمنا زيتون يفاجئانها خلال رحلة عودتها الى بيروت: كانا على متن الطائرة وهكذا كان اللقاء! (فيديو)
3
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
منوعات
17:20
عارضة أزياء وُلدت برحمين ومهبلين وتصدم الجمهور: "أواعد رجلين مختلفين.. ولا أبحث عن علاقة جدية" (صور)
4
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
أخبار لبنان
05:08
هيئة ادارة السير: زيادة أيام عمل مصلحة تسجيل السيارات ٤ ايام بدلا من ٣
5
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
حال الطقس
02:35
لبنان بانتظار منخفض جوي... هل تتساقط الثلوج مجددا؟
6
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
فنّ
16:42
في عيد ميلاده... رودولف هلال يستقبل طفله الثاني: "أعدك أن أحبك وأحميك" (صورة)
7
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
منوعات
12:55
لم تكتفِ بالمواعيد الغرامية العادية... شابة عشرينية تتحدث عن مواعدتها للرجال في 25 دولة!
8
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
00:49
هل فعلا كان القائد في "القسام" مروان عيسى في المنطقة المستهدفة اسرائيليا؟ (الشرق الاوسط)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More