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هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
صحة وتغذية
2024-03-16 | 15:50
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هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
كشف باحثون أنه ينبغي تربية الثعابين من أجل تعديل النظام الغذائي لأنها أرخص بالسعر وأسهل في التربية من الدجاج والأبقار.
ووفق موقع "
ذا صن
" البريطاني، فإن دم الثعابين البارد يعني أنها تحتاج إلى طاقة أقل، لذا تأكل الفئران الميتة مرة واحدة فقط في الأسبوع.
ويقول الباحثون إنها تنتج أيضًا غازات الاحتباس الحراري بشكل أقل، بل إن مذاقها يشبه طعم الدجاج قليلًا.
وقال الدكتور دانييل ناتوش من جامعة ماكواري في سيدني (أستراليا): "لحوم الزواحف غنية بالبروتين وقليلة الدهون المشبعة".
وتحظى لحوم الزواحف بشعبية كبيرة في دول الشرق الأقصى، وتضاف إلى الحساء والبطاطا المقلية وحتى النبيذ.
ويُذكر أن سلسلة مطاعم "بيتزا هت" العالمية أطلقت في هونغ كونغ العام الفائت بيتزا بحجم 9 بوصات مغطاة بلحم الثعبان إلى جانب لحم الخنزير والفطر.
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صحة وتغذية
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البيتزا.
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