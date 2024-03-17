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"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!

صحة وتغذية
2024-03-17 | 16:26
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"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!

"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!

أظهرت دراسة أن العلماء اكتشفوا كيفية إيقاف مفتاح الخوف في الدماغ.

وقال باحثون أميركيون إن هذا الاختراق يمكن أن يؤدي إلى علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD).

ووجد الباحثون أن التغيرات في الدماغ يمكن أن تؤدي إلى حالة من الخوف العام، عندما تبدأ استجابة الشخص للخوف حتى في حالة عدم وجود تهديد حقيقي، وفق ما نقل موقع ذا صن.

كما وجد الباحثون أن تناول عقار فلوكستين المضاد للاكتئاب 5p - المعروف أيضًا باسم بروزاك - مباشرة بعد الشعور بالخوف يساعد في تجنب حالة الخوف المعمم هذه على المدى الطويل.

وقال البروفيسور نيك سبيتزر، من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو: "توفر نتائجنا رؤى مهمة حول الآليات المرتبطة بتعميم الخوف... إن فائدة فهم هذه العمليات على هذا المستوى من التفاصيل الجزيئية - ما الذي يحدث وأين يحدث - يسمح بتدخل خاص بالآلية التي تسبب الاضطرابات ذات الصلة."

وأضاف: "الآن بعد أن أصبح لدينا مقبض على جوهر الآلية التي يحدث بها الخوف الناجم عن التوتر والدوائر التي تنفذ هذا الخوف، يمكن أن تكون التدخلات مستهدفة ومحددة."

واضطراب ما بعد الصدمة هو اضطراب القلق الناجم عن أحداث مرهقة للغاية أو مخيفة أو مؤلمة ويمكن أن يؤدي إلى الكوابيس وذكريات الماضي والشعور بالعزلة.

وهو يؤثر على حوالي واحد من كل 10 بريطانيين في مرحلة ما من حياتهم – حوالي 6.7 مليون شخص.

ويمكن أن تتراوح الأسباب من حوادث الطرق الخطيرة إلى الاعتداءات العنيفة أو المشاكل الصحية أو مشاكل الولادة.

ويمكن أن يشمل العلاج العلاج بالتحدث، مثل العلاج السلوكي المعرفي، ومضادات الاكتئاب مثل باروكستين أو سيرترالين.

ونظرت الدراسة الأخيرة، التي نشرت في مجلة Science، في أدمغة الفئران لمعرفة كيف تؤثر الناقلات العصبية في الدماغ على الخوف العام.

ووجد العلماء أن وضع الفئران تحت الضغط أدى إلى تغير الإشارات الكيميائية في خلايا الدماغ، مما أدى إلى استجابة الخوف العامة.

ووجد الباحثون نفس التغيير في خلايا الدماغ في أدمغة مرضى اضطراب ما بعد الصدمة المتوفين.

علاج واعد
وعندما عولجت الفئران بالفلوكستين مباشرة بعد تعرضها لحدث مرهق، لم يحدث التغيير.

لكن الباحثين قالوا إن الدواء ليس له أي تأثير بعد حدوث التغيير، ولهذا السبب لا تعمل مضادات الاكتئاب مع جميع مرضى اضطراب ما بعد الصدمة.

وقالوا إن النتائج تمثل بداية واعدة في مسار يمكن أن يؤدي إلى علاجات أكثر فعالية.
 

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العلماء!

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