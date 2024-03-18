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قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة

صحة وتغذية
2024-03-18 | 08:40
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قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة
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قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة

قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة

يُعد البصل من المكونات الأكثر استخداماً في غالبية الأطباق حول العالم كما انه حاضر وبقوة في العالم العربي في العديد من الأطباق الساخنة والسلطات. فعلى الرغم من أن وجوده يُشكّل ضرورة أحياناً، إلا أنه يسبب في الوقت نفسه انزعاجاً لمستخدميه بسبب تهيّج العيون واثارة الدموع. فكيف يمكننا تجنب البكاء عند استخدامه؟

بدورها، لفتت عالمة الغذاء والدكتورة آبي ثيل الأميركية، وفق ما جاء في وكالة "سي أن أن"، إلى أن السبب الرئيسي للبكاء عند تقطيع البصل هو آلية دفاعه عن نفسه إذ إنه يطلق كميات صغيرة من حمض الكبريت على شكل رذاذ مما يؤدي إلى تهيّج قرنية العين والبكاء.

والنصيحة الأولى بحسب ثيل لتجنب الانزعاج عند التقطيع هي استخدام المروحة إذ أنها تُعد وسيلة فعالة لتخفيف الدموع . كل ما عليكم فعله هو تثبيتها الى جانبكم عند التقطيع  لابعاد الرذاذ. كما وأن بامكانكم ايضاَ استخدام نظارات واقية.

ونصحت ثيل أيضاً بإبقاء البصل في مكان بارد وناشف قبل وضعه في الثلاجة أو في المياه الباردة أو حتى تسخينه لمدة 30 ثانية قبل تقطيعه. ولفتت أيضاً إلى أن إضافة الأسيد الموجود على سبيل المثال في الليمون أو الخل إلى البصل قد تؤدي إلى إبطاء عملية تشكيل الانزيمات المسؤولة عن إطلاق الرذاذ المسبب للدموع.

وذكرت هيل أيضاً طريقيتين إضافيتين بامكانهما المساهمة في التخفيف من حدّة رذاذ البصل لكنهما غير مضمونتين بحسب قولها. تتم الطريقة الأولى عبر إضاءة الشموع أما الثانية فتتم عبر إبقاء قطعة من الخبز العادي أو خبز التوست في الفم.   

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