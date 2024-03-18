الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
18
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
18
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة
صحة وتغذية
2024-03-18 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة
قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة
يُعد البصل من المكونات الأكثر استخداماً في غالبية الأطباق حول العالم كما انه حاضر وبقوة في العالم العربي في العديد من الأطباق الساخنة والسلطات. فعلى الرغم من أن وجوده يُشكّل ضرورة أحياناً، إلا أنه يسبب في الوقت نفسه انزعاجاً لمستخدميه بسبب تهيّج العيون واثارة الدموع. فكيف يمكننا تجنب البكاء عند استخدامه؟
بدورها، لفتت عالمة الغذاء والدكتورة آبي ثيل الأميركية، وفق ما جاء في وكالة "
سي أن أن
"، إلى أن السبب الرئيسي للبكاء عند تقطيع البصل هو آلية دفاعه عن نفسه إذ إنه يطلق كميات صغيرة من حمض الكبريت على شكل رذاذ مما يؤدي إلى تهيّج قرنية العين والبكاء.
والنصيحة الأولى بحسب ثيل لتجنب الانزعاج عند التقطيع هي استخدام المروحة إذ أنها تُعد وسيلة فعالة لتخفيف الدموع . كل ما عليكم فعله هو تثبيتها الى جانبكم عند التقطيع لابعاد الرذاذ. كما وأن بامكانكم ايضاَ استخدام نظارات واقية.
ونصحت ثيل أيضاً بإبقاء البصل في مكان بارد وناشف قبل وضعه في الثلاجة أو في المياه الباردة أو حتى تسخينه لمدة 30 ثانية قبل تقطيعه. ولفتت أيضاً إلى أن إضافة الأسيد الموجود على سبيل المثال في الليمون أو الخل إلى البصل قد تؤدي إلى إبطاء عملية تشكيل الانزيمات المسؤولة عن إطلاق الرذاذ المسبب للدموع.
وذكرت هيل أيضاً طريقيتين إضافيتين بامكانهما المساهمة في التخفيف من حدّة رذاذ البصل لكنهما غير مضمونتين بحسب قولها. تتم الطريقة الأولى عبر إضاءة الشموع أما الثانية فتتم عبر إبقاء قطعة من الخبز العادي أو خبز التوست في الفم.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
وداعاً
“دموع
البصل”
الحيل
البسيطة
ما علاقة انقطاع الطمث لدى الحيتان بالحالة نفسها لدى النساء وما هي "فرضية الجدة"؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
2024-03-16
هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة
عالم الطبخ
2024-03-16
هل تريدون الحفاظ على الموز والتخلص من الذباب؟ اعتمدوا هذه الحيلة الفعّالة
0
صحة وتغذية
2024-03-12
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
صحة وتغذية
2024-03-12
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
0
موضة وجمال
2024-02-28
تحديد الشفاه بالطريقة الصحيحة يُعتبر مسألة صعبة... إليكم هذه الحيلة المفيدة مع إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)
موضة وجمال
2024-02-28
تحديد الشفاه بالطريقة الصحيحة يُعتبر مسألة صعبة... إليكم هذه الحيلة المفيدة مع إحدى خبيرات التجميل! (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-01-09
للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!
موضة وجمال
2024-01-09
للاعتناء بالبشرة وتفادي جفافها في فصل الشتاء...اتبعوا هذه الخطوات البسيطة!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
02:39
ما علاقة انقطاع الطمث لدى الحيتان بالحالة نفسها لدى النساء وما هي "فرضية الجدة"؟
صحة وتغذية
02:39
ما علاقة انقطاع الطمث لدى الحيتان بالحالة نفسها لدى النساء وما هي "فرضية الجدة"؟
0
صحة وتغذية
16:26
"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
16:26
"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!
0
صحة وتغذية
2024-03-16
هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
صحة وتغذية
2024-03-16
هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"
0
صحة وتغذية
2024-03-16
يؤخذ عن طريق الفم... هذا البلد يوافق على أول دواء لعلاج مرض حادّ يصيب الكبد
صحة وتغذية
2024-03-16
يؤخذ عن طريق الفم... هذا البلد يوافق على أول دواء لعلاج مرض حادّ يصيب الكبد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-03-15
"زوجتي معنفتي"... زوج يشارك تجربته المأساوية: كانت تتبرّز على الأرض وتُجبره على تنظيفها! (فيديو)
منوعات
2024-03-15
"زوجتي معنفتي"... زوج يشارك تجربته المأساوية: كانت تتبرّز على الأرض وتُجبره على تنظيفها! (فيديو)
0
أخبار لبنان
07:47
لقاء سيدة الجبل: لا يجوز التفاوض مع حزب الله وعدم الاستماع إلى صوت الحق في لبنان
أخبار لبنان
07:47
لقاء سيدة الجبل: لا يجوز التفاوض مع حزب الله وعدم الاستماع إلى صوت الحق في لبنان
0
أخبار دولية
05:22
ضربات متبادلة بين طالبان وباكستان
أخبار دولية
05:22
ضربات متبادلة بين طالبان وباكستان
0
صحة وتغذية
02:39
ما علاقة انقطاع الطمث لدى الحيتان بالحالة نفسها لدى النساء وما هي "فرضية الجدة"؟
صحة وتغذية
02:39
ما علاقة انقطاع الطمث لدى الحيتان بالحالة نفسها لدى النساء وما هي "فرضية الجدة"؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
أخبار لبنان
08:03
لقاء جمع الحجار بوفد من اللجنةِ التأسيسيةِ لأهالي شهداء الانفجارِ
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
07:17
جولة جديدة لسفراء الخماسية... ماذا في التفاصيل؟
0
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
أخبار دولية
06:48
اللجنة الانتخابية الروسية تعلن فوز بوتين بنسبة "قياسية"
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
تقارير نشرة الاخبار
14:41
منتخب لبنان لكرة القدم يباشر تمريناته في الأراضي الأسترالية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
تقارير نشرة الاخبار
14:38
الروس يقترعون في لبنان... ما هو موقفهم من بوتين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
تقارير نشرة الاخبار
14:36
بيدرسون في دمشق... ما الجدوى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
تقارير نشرة الاخبار
14:27
أكبر معرض في لبنان للتقاليد الرمضانية يستقبل الزوار على السحور
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
سيدة بطلة مسلسل عمليات نصب واحتيال على مدى سنوات!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
تقارير نشرة الاخبار
14:25
برنامج "أكرم من مين" على الـLBCI: إتصالات وجوائز من دون حدود!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:21
زيادات معاشات القطاع الخاص... هذه هي التفاصيل
2
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
منوعات
16:44
بعد مرور 3 أشهر على زواجها اكتشفت خيانة زوجها لها مع قريبتها... انتقامها بمساعدة جديها كان مؤلما!
3
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
منوعات
15:47
"باربي السياسية"...تعرفوا إلى أصغر نائبة في البرلمان الأسترالي: لن تتوقعوا ما كانت وظيفتها قبل خوضها مجال السياسة! (صور)
4
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
منوعات
16:08
اختفت لمدة أسبوع... صياد عثر على كيس بالقرب من النهر وأصابع أقدام تبرز منه ثم انكشفت الحقيقة!
5
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
حال الطقس
03:10
سلسلة من المنخفضات تؤثّر على لبنان
6
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
اسرار
00:39
اسرار الصحف المحلية 18-3-2024
7
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
منوعات
02:55
قتل زوجة والده وشقيقته المراهقة ووالدة طفليه وهذا ما فعله بوالدتها... جريمة مرعبة لـ"مشرد" وهذا مصيره!
8
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
منوعات
14:43
بعد 38 سنة على زواجها... سيدة مسنة تكتشف رسائل غرامية بين زوجها وخطيبته السابقة بأغرب الطرق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More