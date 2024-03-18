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هل تشعرون بطعم المعدن في الفم؟ إليكم الأسباب الّتي قد تؤدي إلى ذلك!
صحة وتغذية
2024-03-18 | 14:29
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هل تشعرون بطعم المعدن في الفم؟ إليكم الأسباب الّتي قد تؤدي إلى ذلك!
تعتبر حاسة التذوق جزءاً أساسياً من تجربتنا الغذائية، إذ تعكس مجموعة واسعة من النكهات التي نستمتع بها في الطعام. ويصل عدد حليمات التذوق في فمنا إلى ما يصل إلى عشرة آلاف، مما يتيح لنا اكتشاف مختلف النكهات، سواء الحلوة أو المالحة أو الحامضة أو المرة.
في كل مرة نتذوق فيها الطعام، تقوم براعم التذوق في أفواهنا بإرسال إشارات إلى الدماغ تخبره بنوعية النكهة التي نتذوقها. وعند توفر عوامل الشم، تعزز الحواس الإحساسية بالطعم وتتعامل مع المعلومات الإضافية المتعلقة بالرائحة والذاكرة.
ومع تقدمنا في العمر، يتباطأ عمل براعم التذوق، مما قد يؤدي إلى اختلاف في مذاق الطعام وتبلد حاسة التذوق.
وتؤكد أخصائية التغذية شيري تايلور على أن الأمراض العصبية مثل الزهايمر ومرض هنتنغتون والفصام قد تؤثر على حاسة الشم والنكهات. وتشير إلى أن العلاجات الكيميائية قد تسبب أيضاً طعماً معدنياً غير مستحباً في الفم كآثار جانبية شائعة.
وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر التدخين والكحول ونقص العناصر الغذائية على حاسة التذوق. وتشير إلى أن هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على حاسة التذوق، بما في ذلك أدوية علاج ضغط الدم ومرض السكري والربو.
ويشير الخبراء إلى أن الأمراض الفيروسية مثل فيروس كورونا (كوفيد-19) قد تؤثر أيضاً على حاسة التذوق، حيث أن بعض المرضى يشعرون بفقدان الشهية وتغيّر في الطعم.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر حالات مثل خلل التذوق والباروسميا (اضطراب في الشم)، حيث يمكن لرائحة النبيذ أن تشبه مياه الصرف الصحي. ويجدر بنا دائماً أن نأخذ في اعتبارنا هذه العوامل عند التعامل مع تغييرات في حاسة التذوق لدينا.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
حاسة التذوق
الفم
تجربة غذائية
نكهات
الطعام
براعم التذوق
إشارات
الدماغ
طعم
المعادن
المرارة.
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