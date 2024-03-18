الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هل تشعرون بطعم المعدن في الفم؟ إليكم الأسباب الّتي قد تؤدي إلى ذلك!

صحة وتغذية
2024-03-18 | 14:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل تشعرون بطعم المعدن في الفم؟ إليكم الأسباب الّتي قد تؤدي إلى ذلك!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
هل تشعرون بطعم المعدن في الفم؟ إليكم الأسباب الّتي قد تؤدي إلى ذلك!

تعتبر حاسة التذوق جزءاً أساسياً من تجربتنا الغذائية، إذ تعكس مجموعة واسعة من النكهات التي نستمتع بها في الطعام. ويصل عدد حليمات التذوق في فمنا إلى ما يصل إلى عشرة آلاف، مما يتيح لنا اكتشاف مختلف النكهات، سواء الحلوة أو المالحة أو الحامضة أو المرة.
 
في كل مرة نتذوق فيها الطعام، تقوم براعم التذوق في أفواهنا بإرسال إشارات إلى الدماغ تخبره بنوعية النكهة التي نتذوقها. وعند توفر عوامل الشم، تعزز الحواس الإحساسية بالطعم وتتعامل مع المعلومات الإضافية المتعلقة بالرائحة والذاكرة.
 
ومع تقدمنا في العمر، يتباطأ عمل براعم التذوق، مما قد يؤدي إلى اختلاف في مذاق الطعام وتبلد حاسة التذوق.
 
وتؤكد أخصائية التغذية شيري تايلور على أن الأمراض العصبية مثل الزهايمر ومرض هنتنغتون والفصام قد تؤثر على حاسة الشم والنكهات. وتشير إلى أن العلاجات الكيميائية قد تسبب أيضاً طعماً معدنياً غير مستحباً في الفم كآثار جانبية شائعة.
 
وبالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر التدخين والكحول ونقص العناصر الغذائية على حاسة التذوق. وتشير إلى أن هناك قائمة طويلة من الأدوية التي يمكن أن تؤثر على حاسة التذوق، بما في ذلك أدوية علاج ضغط الدم ومرض السكري والربو.
 
ويشير الخبراء إلى أن الأمراض الفيروسية مثل فيروس كورونا (كوفيد-19) قد تؤثر أيضاً على حاسة التذوق، حيث أن بعض المرضى يشعرون بفقدان الشهية وتغيّر في الطعم.
 
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تظهر حالات مثل خلل التذوق والباروسميا (اضطراب في الشم)، حيث يمكن لرائحة النبيذ أن تشبه مياه الصرف الصحي. ويجدر بنا دائماً أن نأخذ في اعتبارنا هذه العوامل عند التعامل مع تغييرات في حاسة التذوق لدينا.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

حاسة التذوق

الفم

تجربة غذائية

نكهات

الطعام

براعم التذوق

إشارات

الدماغ

طعم

المعادن

المرارة.

LBCI التالي
ما علاقة انقطاع الطمث لدى الحيتان بالحالة نفسها لدى النساء وما هي "فرضية الجدة"؟
"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-01-12

تناولن الطعام بأكثر من 500 دولار ثم رفضن دفع المبلغ... مطعم يوثق الفضيحة وهذا ما جرى! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:38

السفير المصري بعد لقاء بري مع اللجنة الخماسية: الإشارات الايجابية تتلخص بعنوان رئيسي وهو المرونة

LBCI
أخبار دولية
2024-03-18

لازاريني: يمكن إغراق غزة بالطعام من خلال المعابر

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-17

"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
08:09

تناول هذا النوع من الخضار النيء يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالأمراض!

LBCI
صحة وتغذية
06:10

معلومات صادمة عن الصيام المتقطع... هذا ما أكدته الدراسات!

LBCI
صحة وتغذية
04:00

رغم حسناته في إنقاص الوزن... إليكم مخاطر خلّ التفاح على الجلد والحلق!

LBCI
صحة وتغذية
08:40

قولوا وداعاً لـ “دموع البصل” مع هذه الحيل البسيطة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-07-25

بعد دقائق من قبولها الزواج بحب حياتها توفيت... قصة حب رومانسية انتهت بشكل مأساوي! (صورة)

LBCI
منوعات
2024-03-08

فقدت طفلتها بين ذراعيها... أم تناشد النساء لإجراء هذه الاختبارات خلال الحمل: وهذه تجربتها الأليمة!

LBCI
منوعات
2024-02-15

نام بعد جدل بشأن خيانة مزعومة... فأحضرت زوجته سكيناً وهذا ما فعلته!

LBCI
أخبار لبنان
2024-03-07

بيان من "المالية" بشأن رواتب العاملين في القطاع العام...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:44

ليتيسيا عون تحجز تذكرة لبنان الى اولمبياد باريس

LBCI
أخبار دولية
14:39

بين بغداد وأنقرة وحزب العمال الكردستاني .. طبول حرب جديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان يحتفل بيوم التصميم الإيطالي في سرسق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

ماذا جرى على الحدود بين الاردن وسوريا فجر الاثنين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:24

بعد أن حوّلت يزن الى هيكل عظمي وأنهت حياته.. المجاعة تهدّد مصير أطفال غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

صفقة الأسرى تتحرك بزخم جديد

LBCI
أخبار دولية
14:21

كردستان.. اقليم متصل منفصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

في الجنوب رمضان حزين...تهجير وفرقةٌ في انتظار العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:18

الخماسية تجمع الأراء وجلسة الإنتخاب في عالم الغيب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
17:36

"إنها تأكل المنزل حرفيًا"... أم تعاني مع ابنتها الصغيرة يومياً: وهذه التحديات الّتي تعيشها مع مرضها!

LBCI
منوعات
15:30

دولة تعاني من الاختناق... وحرارة مدينتها تتخطى الـ60 درجة مئوية!

LBCI
خبر عاجل
04:28

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على طريق عام الجمهور الكحالة بسبب تعطل شاحنة في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج من مفرزة سير بعبدا

LBCI
منوعات
09:57

هل تشكين بأن زوجكِ مدمن على المواد الإباحية؟... اكتشفي الحقيقة من خلال هذه العلامات

LBCI
أخبار دولية
16:27

البيت الأبيض يقول إن الرجل الثاني في الجناح العسكري لحركة حماس مروان عيسى قتل في عملية إسرائيلية

LBCI
اقتصاد
03:12

تبدّل في جدول أسعار المحروقات... كيف أصبح؟

LBCI
منوعات
14:05

رجل يكشف للعلن: "ضبطت زوجتي على علاقة غرامية مع أستاذها... وهكذا اكتشفت الأمر"

LBCI
فنّ
17:15

ممثلة عالمية تثير الجدل: "لا أمانع تصوير مشاهد جنسية في أفلام من إخراج ابني" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More