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معلومات صادمة عن الصيام المتقطع... هذا ما أكدته الدراسات!
صحة وتغذية
2024-03-19 | 06:10
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معلومات صادمة عن الصيام المتقطع... هذا ما أكدته الدراسات!
أظهرت دراسات جديدة أن الصيام المتقطع من الممكن أن يكون في الواقع أكثر ضرراً بالصحة على المدى الطويل. ولفت الخبراء إلى أنه يجب على الأشخاص توخي الحذر عند اتباع أنظمة غذائية عصرية قبل معرفة آثارها بشكل كامل.
وأوضحت الدراسات أن أولئك الذين يأكلون فقط خلال ثماني ساعات في اليوم معرضون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية في وقت لاحق من حياتهم بمقدار الضعف تقريبًا.
كما وتم ربط هذا الموضوع أيضاً بالعديد من المضاعفات الصحيّة التي تؤثر على القلب والأوعية الدموية، مثل ضغط الدم وارتفاع أو انخفاض مستويات الغلوكوز في الدم والكوليسترول.
ووجدت الدراسات التي شملت 20 ألف شخصاً بالغاً أن أولئك الذين اتبعوا خطة غذائية مقيّدة بالوقت، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 91 في المئة.
ومن جهة أخرى، لم تقلل الحمية الغذائية المذكورة من فرص المشاركين في الوفاة لأي سبب، وفقًا للنتائج التي تم تقديمها في مؤتمر الجلسات العلمية لأسلوب الحياة 2024 التابع لجمعية القلب الأميركية هذا الأسبوع.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسات
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نوبات القلب
السكتات الدماغية.
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