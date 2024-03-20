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صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
صحة وتغذية
2024-03-20 | 07:46
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صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
يشعر الكثير من الناس أن وجباتهم لا تكتمل من دون إضافة الكاتشب أو المايونيز أو الخردل أو الصلصة الحارة أو غيرها. في المقابل، يعتقد آخرون أن الصلصات المذكورة قد تقلل من قيمة وجباتهم الغذائية.
وفي هذا السياق، نفى الخبراء هذا الموضوع معتقدين أن هذه الإضافات، وتحديداً الصحيّة منها، لن تؤثر بالضرورة على قيمة الوجبات الغذائية. كما وشجعوا محبّو هذا النوع من الصلصات على اعتمادها لجعل وجباتهم ممتعة أكثر.
وينصح الخبراء، على سبيل المثال، باعتماد صلصلة البيستو لاحتوائها على مكونات طبيعية كزيت الزيتون، وأوراق الريحان، والصنوبر بالإضافة إلى جبنة البارميزان. كما ونوّه الخبراء أيضاً إلى مدى أهمية استخدام صلصة الخردل في الوجبات لاحتوائها على الكركم الذي يعتبر مكوّناً صحياً ومضاداً للأكسدة والإلتهابات.
كما ويمكن، بحسب الخبراء، استخدام صلصة الغواكامولي لاحتوائها على البوتاسيوم الموجود في الأفوكادو الذي يعتبر مكونها الأساسي. ويعتبر من جهة أخرى، خل البالساميك من بين الصلصات المفيدة كونها مصنوعة من العنب والذي يشبه بخصائصه الأفوكادو.
ويُنصح أيضاً باستخدام الكاتشب لاحتوائه على الطماطم والتي تعتبر بدورها مصدراً جيداً للبوتاسيوم، والبيوتين، والحديد والزنك بالإضافة إلى صلصة الحمص الذي يحتوي على كمية كبيرة من البروتين والألياف.
ولفت الخبراء أيضاً إلى أهمية استخدام الصلصة الحارّة في الأطباق كونها تساعد على عملية تحسين الهضم. كما ونوهوا إلى أهمية استخدام الطحينة لمساهمتها بالتقليل من الالتهابات وتقوية المناعة.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
وجبات
طعام
صلصات
إضافة
الكاتشب
المايونيز
الخردل
الصلصة الحارة
وجبات غذائية.
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