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لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور
صحة وتغذية
2024-03-20 | 10:36
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لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور
يُعاني العديد من الأشخاص من شعور التوتر الذي يتحوّل في أغلب الأحيان إلى حالة مرضية، تؤثر على حياتهم بشكل يومي ودائم.
وللتخلص من التوتر، شاركت الباحثة والكاتبة الأميركية في جامعة بنسلفانيا والمتخصصة في التوتر والمرونة والإرهاق، كاندي وينز، نصائحها للتخلص منه ومن آثاره السلبية.
ولفتت وينز إلى أن طريقة التنفس الصحيحة التي تتم عبر أخذ شهيقين من خلال الأنف وزفير طويل من خلال الفم، بإمكانها مساعدة الأشخاص على التقليل من مستوى التوتر لديهم. كما أنه بحسب دراسة أجرتها، فإن "النظر إلى صور أشخاص نحبهم بإمكانه جعلنا أقل توتراً".
وشبهت وينز أيضاً اللمس الجسدي الذي يتم عبر الإمساك بيد شخص ما أو احتضانه بعملية النظر على الصور، بما أنه يساهم في تقليل التوتر "كوننا ننظر ونتفاعل معهم من خلال تفعيل حاستي النظر واللمس". كما ونصحت بالقيام بالتمارين الرياضية الّتي تساعد الجسم على إنتاج كميات أكبر من هورمون الدوبامين الذي يمنح الإنسان مشاعر المتعة والسعادة.
كما وأكدت من جهة أخرى، أن قضاء وقت أطول في الطبيعة يعزز أيضاً إنتاج وإفراز الدوبامين والإندورفين الذي يساهم في التقليل من الشعور بالتوتر والألم، ونصحت الأشخاص بالبكاء والتعبير عن مشاعرهم بشكل متواصل كون هذا الأمر يساعدهم على تهدئة أنفسهم.
مصدر
آخر الأخبار
صحة وتغذية
شعور التوتر
حالة مرضية
حلول
التخلص
تأثير
الحياة اليومية.
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