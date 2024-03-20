أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!

أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!



توّصل باحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هلسنكي إلى أن العرق البشري يحتوي على بروتين يمنع نمو البكتيريا المسببة لمرض لايم الذي ينتقل عبر حشرة القراد، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست

ووفقاً لنتائج الدراسة التي نُشرت يوم الثلاثاء في مجلة "ناتشور كومونيكيشونز" ، يحمل ثلث السكّان متغيرًا وراثيًا لهذا البروتين.



وحلّل الباحثون الحمض النووي والتاريخ الطبّي لـ 7000 شخصٍ فنلنديٍّ تم تشخيص إصابتهم بالمرض في وقت سابق.

وفوجئوا لدى عثورهم على بروتين من فئة سيكريتوجلوبين يُسّمى SCGB1D2 يُقلّل من نمو البكتيريا.



كما وكشف الباحثون عن نسخ طبيعية ومتحوّرة من البروتين المذكور سابقاً والتابع لبكتيريا بوريليا بورغدورفيري، وهي البكتيريا المُحفّزة لمرض لايم ، ووجدوا أنّ النُسخة الطبيعية من البروتين تمنع نمو البكتيريا "بشكل كبير"، ولكنّ كانت هناك حاجة إلى ضعف الكمية من البروتين المُتحوّر للحصول على نتائج مماثلة.



ويستكشف باحثون في إستونيا في الوقت الحالي، طريقة لاستخدام البروتين المذكور لصنع كريمات جلديّة للمساعدة على الوقاية من المرض وعلاج الالتهابات المُقاومة للمضادات الحيوية.



والجدير ذكره أن مرض لايم يُعدّ المرض الأكثر شيوعاً في شمال أميركا وأوروبا وخاصةً في المناطق البرّية والعشبية ومن الممكن أن تشمل أعراضه الحمّى، والقشعريرة، والصداع، والتعب، وآلام العضلات والمفاصل، وتضخم العقد الليمفاوية أو الطفح الجلدي.

ويشير العلماء إلى أنه في حال إهمال هذه العوارض وعدم معالجتها، فمن الممكن أن تؤدي إلى ظهور شلل في الوجه، وخفقان في القلب أو عدم انتظام ضرباته، بالإضافة إلى آلام الأعصاب، والتهاب الدماغ والحبل الشوكي.