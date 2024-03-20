الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
صحة وتغذية
2024-03-20 | 16:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
أشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذّين ينامون على بطنهم هم الأكثر عرضة للإصابة بالعديد من المضاعفات الصحيّة.
وأكّد الطبيب الأميركي المختص في جراحة العظام طوني نالدا، في السياق نفسه، أن النوم في هذه الوضعية قد يُفاقم الأوجاع في منطقة الرقبة والظهر لدى الأشخاص الذّين يعانون منها أساسا، وفق ما نقل موقع
نيويورك بوست
.
كما وتؤدي هذه الوضعية إلى حدوث مشاكل في التنفس وجعل هذه العمليّة أكثر صعوبة في الوقت نفسه، كون الوضعية المذكورة تضغط بقوّة على الحجاب الذي يعمل كحاجزِ لحماية الرئتين.
ولفت الخبراء إلى أن وضعية النوم على البطن قد تؤدي أحياناً إلى زيادة الضغط على القلب، ما يزيد من صعوبة دوران الدّم، ويزيد أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب.
وأضافوا أن النّوم على البطن من الممكن أن يُسبب أيضاً صداعاً نصفياً ومشاكل عصبيّة أخرى نتيجة النوم برقبة ملُتوية.
كما وتُؤثّر هذه الوضعية أيضاً على البشرة إذ إنها تؤدي إلى ظهور المزيد من التجاعيد في الوجه بسبب مواجهته للوسادة بشكل دائم.
ونصح الخبراء النساء الحوامل بتجنب النّوم في هذه الوضعية إذ إنها اد تزيد من خطر الولادة المُبكرة بالإضافة إلى جعلها مرحلة المخاض أكثر ألماً.
وأكدّوا في السياق نفسه، أن اعتماد وضعية النّوم على الظهر أو أحد الجانبين، أفضل بكثير كونها تساهم في تحسين نوعية النوم والصّحة.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
يكشفون
وضعيّة
للنوم...
احذروا
منها!
التالي
صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
تناول هذا النوع من الخضار النيء يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالأمراض!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
11:28
توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته
أمن وقضاء
11:28
توقيف شخص يقوم بتصنيع إحدى أخطر أنواع المخدرات بمساعدة زوجته
0
صحة وتغذية
2024-03-15
هل تعودتم على الاستحمام قبل النوم؟ احذروا من استخدام الماء الساخن!
صحة وتغذية
2024-03-15
هل تعودتم على الاستحمام قبل النوم؟ احذروا من استخدام الماء الساخن!
0
صحة وتغذية
2024-03-13
خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
صحة وتغذية
2024-03-13
خبراء لبنانيون يكشفون: إليكم هذا الحل البسيط لفقدان 8 كيلوغرامات في خلال 3 أشهر
0
صحة وتغذية
2024-03-12
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
صحة وتغذية
2024-03-12
صيحة تحديد الفك بطريقة مثالية... مراهقون يكشفون السر لنجاح الحيلة وخبراء الصحة قلقون!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
16:45
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!
صحة وتغذية
16:45
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!
0
صحة وتغذية
16:36
أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!
صحة وتغذية
16:36
أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!
0
صحة وتغذية
16:04
دراسة جديدة صادمة... هذا ما تفعله السجائر الإلكترونية بالحمض النووي!
صحة وتغذية
16:04
دراسة جديدة صادمة... هذا ما تفعله السجائر الإلكترونية بالحمض النووي!
0
صحة وتغذية
10:36
لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور
صحة وتغذية
10:36
لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-03-19
لجنة المؤشر ترفع الحد الأدنى في القطاع الخاص... والمنح المدرسية مئة بالمئة
اقتصاد
2024-03-19
لجنة المؤشر ترفع الحد الأدنى في القطاع الخاص... والمنح المدرسية مئة بالمئة
0
آخر الأخبار
2024-03-19
رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا غادر الى الإمارات على متن طائرة خاصّة
آخر الأخبار
2024-03-19
رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا غادر الى الإمارات على متن طائرة خاصّة
0
أخبار دولية
2024-03-18
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا وضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
أخبار دولية
2024-03-18
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض: بايدن ونتنياهو بحثا وضع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة
0
منوعات
2024-03-19
جريمة صادمة... ابن مُتهم بطعن والديه حتى الموت في منزلهم!
منوعات
2024-03-19
جريمة صادمة... ابن مُتهم بطعن والديه حتى الموت في منزلهم!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
3
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
4
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
5
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
6
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
7
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
8
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More