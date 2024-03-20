الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!

الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!



أشار الخبراء إلى أن الأشخاص الذّين ينامون على بطنهم هم الأكثر عرضة للإصابة بالعديد من المضاعفات الصحيّة.





كما وتؤدي هذه الوضعية إلى حدوث مشاكل في التنفس وجعل هذه العمليّة أكثر صعوبة في الوقت نفسه، كون الوضعية المذكورة تضغط بقوّة على الحجاب الذي يعمل كحاجزِ لحماية الرئتين.



ولفت الخبراء إلى أن وضعية النوم على البطن قد تؤدي أحياناً إلى زيادة الضغط على القلب، ما يزيد من صعوبة دوران الدّم، ويزيد أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب. وأكّد الطبيب الأميركي المختص في جراحة العظام طوني نالدا، في السياق نفسه، أن النوم في هذه الوضعية قد يُفاقم الأوجاع في منطقة الرقبة والظهر لدى الأشخاص الذّين يعانون منها أساسا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست كما وتؤدي هذه الوضعية إلى حدوث مشاكل في التنفس وجعل هذه العمليّة أكثر صعوبة في الوقت نفسه، كون الوضعية المذكورة تضغط بقوّة على الحجاب الذي يعمل كحاجزِ لحماية الرئتين.ولفت الخبراء إلى أن وضعية النوم على البطن قد تؤدي أحياناً إلى زيادة الضغط على القلب، ما يزيد من صعوبة دوران الدّم، ويزيد أيضاً خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافوا أن النّوم على البطن من الممكن أن يُسبب أيضاً صداعاً نصفياً ومشاكل عصبيّة أخرى نتيجة النوم برقبة ملُتوية.

كما وتُؤثّر هذه الوضعية أيضاً على البشرة إذ إنها تؤدي إلى ظهور المزيد من التجاعيد في الوجه بسبب مواجهته للوسادة بشكل دائم.



ونصح الخبراء النساء الحوامل بتجنب النّوم في هذه الوضعية إذ إنها اد تزيد من خطر الولادة المُبكرة بالإضافة إلى جعلها مرحلة المخاض أكثر ألماً.

وأكدّوا في السياق نفسه، أن اعتماد وضعية النّوم على الظهر أو أحد الجانبين، أفضل بكثير كونها تساهم في تحسين نوعية النوم والصّحة.