الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!

صحة وتغذية
2024-03-20 | 16:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!

لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!

حذّر أخصائيو التغذية من تناول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي تعد من الأسباب الشائعة لزيادة الوزن المفاجئة والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها بدائل "صحية".

ونصح الاختصاصيون في تقرير جديد، بعدم تناول المكسرات بشكل كبير كونها تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت والسعرات الحرارية على الرغم من كونها مفيدة للجسم بشكل عام.
 
كما وحذروا من تناول كميات كبيرة من "الدهون الصحية" الموجودة مثلاً في زبدة الفول السوداني، كونها تحتوي على كميات عالية من الدهون، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وتابع الاختصاصيون أنفسهم لافتين إلى مدى أهمية التقليل من تناول رقائق الذرة او "السيريال" كونها تحتوي على كميات عالية من السكر وكميات أخرى منخفضة من الفايبر بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى القيم الغذائية.
 
كما ونصحوا بالابتعاد قدر الإمكان عن حليب اللوز أو الشوفان لاحتوائهما على كميات كبيرة من الدهون والمواد الحافظة واستبدالهما بحليب البقر العادي.

وأشاروا إلى أهمية الابتعاد عن المثلجات التي تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهون لمساهمتها في جعل الأشخاص يتناولون كميات أكبر منها ما يؤدي إلى زيادة وزنهم.

وأوصى الاختصاصيون أيضاً بالابتعاد عن الأطعمة الخالية من الغلوتين كونها تحتوي في الوقت نفسه على كميات من السكر، والدهون ومرّكبات شبيهة بالغلوتين أو بديلة له.

آخر الأخبار

صحة وتغذية

ستصدمكم...

أطعمة

تعتقدون

بدائل

بالفعل

خسارة

الوزن!

LBCI التالي
صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
تناول هذا النوع من الخضار النيء يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالأمراض!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-02-16

محكمة العدل الدولية تشير إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل"

LBCI
أخبار لبنان
07:52

"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية

LBCI
منوعات
2024-03-19

بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!

LBCI
فنّ
2024-03-18

بصورة عفوية من السرير... نادين نسيب نجيم تشعر بوعكة صحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
16:37

الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!

LBCI
صحة وتغذية
16:36

أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!

LBCI
صحة وتغذية
16:04

دراسة جديدة صادمة... هذا ما تفعله السجائر الإلكترونية بالحمض النووي!

LBCI
صحة وتغذية
10:36

لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
أخبار دولية
17:17

نتنياهو للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي: حرب غزة ستستمر

LBCI
فنّ
2024-02-26

وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-22

لبنان لم يهزم رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:58

جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:55

منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:26

صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:23

طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:12

في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
15:18

اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل

LBCI
خبر عاجل
10:38

القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا

LBCI
أخبار لبنان
06:51

الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب

LBCI
حال الطقس
02:23

سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان

LBCI
منوعات
10:10

فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:44

وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"

LBCI
خبر عاجل
13:09

انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً

LBCI
أخبار لبنان
07:57

بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More