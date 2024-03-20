الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
6
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
6
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!
صحة وتغذية
2024-03-20 | 16:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!
لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!
حذّر أخصائيو التغذية من تناول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي تعد من الأسباب الشائعة لزيادة الوزن المفاجئة والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها بدائل "صحية".
ونصح الاختصاصيون في تقرير جديد، بعدم تناول المكسرات بشكل كبير كونها تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت والسعرات الحرارية على الرغم من كونها مفيدة للجسم بشكل عام.
كما وحذروا من تناول كميات كبيرة من "الدهون الصحية" الموجودة مثلاً في زبدة الفول السوداني، كونها تحتوي على كميات عالية من الدهون، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وتابع الاختصاصيون أنفسهم لافتين إلى مدى أهمية التقليل من تناول رقائق الذرة او "السيريال" كونها تحتوي على كميات عالية من السكر وكميات أخرى منخفضة من الفايبر بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى القيم الغذائية.
كما ونصحوا بالابتعاد قدر الإمكان عن حليب اللوز أو الشوفان لاحتوائهما على كميات كبيرة من الدهون والمواد الحافظة واستبدالهما بحليب البقر العادي.
وأشاروا إلى أهمية الابتعاد عن المثلجات التي تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهون لمساهمتها في جعل الأشخاص يتناولون كميات أكبر منها ما يؤدي إلى زيادة وزنهم.
وأوصى الاختصاصيون أيضاً بالابتعاد عن الأطعمة الخالية من الغلوتين كونها تحتوي في الوقت نفسه على كميات من السكر، والدهون ومرّكبات شبيهة بالغلوتين أو بديلة له.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
ستصدمكم...
أطعمة
تعتقدون
بدائل
بالفعل
خسارة
الوزن!
التالي
صلصات وتوابل قد تجعل أطباقكم صحيّة أكثر... إليكم أبرزها
تناول هذا النوع من الخضار النيء يمكن أن يقلل من خطر إصابتك بالأمراض!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-02-16
محكمة العدل الدولية تشير إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل"
آخر الأخبار
2024-02-16
محكمة العدل الدولية تشير إلى أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر "كابوسا إنسانيا بالفعل"
0
أخبار لبنان
07:52
"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية
أخبار لبنان
07:52
"الصحة" تنشر التقرير التراكمي للطوارئ الصحية
0
منوعات
2024-03-19
بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!
منوعات
2024-03-19
بعد 17 سنة على علاقته بحبيبته قرر أن يتزوجها... وما علاقة حالته الصحية بالخطوة المفاجئة؟!
0
فنّ
2024-03-18
بصورة عفوية من السرير... نادين نسيب نجيم تشعر بوعكة صحية
فنّ
2024-03-18
بصورة عفوية من السرير... نادين نسيب نجيم تشعر بوعكة صحية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
16:37
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
صحة وتغذية
16:37
الخبراء يكشفون أخطر وضعيّة للنوم... احذروا منها!
0
صحة وتغذية
16:36
أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!
صحة وتغذية
16:36
أمل جديد للوقاية من مرض "لايم"... تعرفوا على المرض أكثر واكتشفوا ما توّصل إليه العُلماء!
0
صحة وتغذية
16:04
دراسة جديدة صادمة... هذا ما تفعله السجائر الإلكترونية بالحمض النووي!
صحة وتغذية
16:04
دراسة جديدة صادمة... هذا ما تفعله السجائر الإلكترونية بالحمض النووي!
0
صحة وتغذية
10:36
لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور
صحة وتغذية
10:36
لا توتر بعد اليوم... إليكم 7 طرق فعّالة للتخلص من هذا الشعور
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
0
أخبار دولية
17:17
نتنياهو للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي: حرب غزة ستستمر
أخبار دولية
17:17
نتنياهو للأعضاء الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي: حرب غزة ستستمر
0
فنّ
2024-02-26
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
فنّ
2024-02-26
وفاة نجم الدراما اللبنانيّة فادي إبراهيم بعد صراع مع المرض
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-22
لبنان لم يهزم رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده
تقارير نشرة الاخبار
2024-02-22
لبنان لم يهزم رغم كل النكبات.. واليوم يحتفل بصموده
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:58
الجالية اللبنانية في سيدني خطفت عامل الأرض والجمهور من منتخب أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
تقارير نشرة الاخبار
14:58
جائزة "خيار غونكور للشرق" الأدبية في نسختها الـ12 تعود الى لبنان من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
تقارير نشرة الاخبار
14:55
منتخب لبنان لكرة القدم يسعى للظهور بصورة جيدة غدا أمام أستراليا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
تقارير نشرة الاخبار
14:35
جواز سفر خاص لياسمينا زيتون .. فما رمزيته؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:29
مبادرة لوقف الحرب في السودان.. ما هي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
تقارير نشرة الاخبار
14:26
صفقة الأسرى: الأهالي يصعّدون بوجه الحكومة الاسرائيلية... ونتنياهو على تعنّته
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
تقارير نشرة الاخبار
14:23
طريق المساعدات في غزة تمرّ عبر العشائر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
تقارير نشرة الاخبار
14:12
في عيد الطفل... صغار يواجهون قساوة الحرب والتهجير بضحكة وأمل بالعودة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
مرسوم تجنيس بتواقيع وزارية ورئاسية مزورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
خبر عاجل
15:18
اجتماع للقوى المسيحية في بكركي غدا... إليكم التفاصيل
2
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
خبر عاجل
10:38
القيادي في "حماس" أسامة حمدان: رد إسرائيل على مقترح الحركة لوقف إطلاق النار كان سلبيا
3
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
أخبار لبنان
06:51
الحريري خضع لاستبدال لصمام القلب
4
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
حال الطقس
02:23
سلسلة من المنخفضات يشهدها لبنان
5
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
منوعات
10:10
فيديو "عنصري" يُنهي مسيرة مضيفتي طيران... هذا ما قامتا به! (فيديو)
6
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
أخبار لبنان
14:44
وفيق صفا في الإمارات... وهذا ما كشفته مصادر مقربة من "حزب الله" لـ"رويترز"
7
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
خبر عاجل
13:09
انضموا الينا في اجواء رمضانية لليوم الثاني على التوالي مع وسام حنّا في "أكرم من مين" مباشرة من الفوروم دو بيروت ضمن "ليالي زمان" عبر الـ LBCI من المعرض الذي يفتح ابوابه اعتباراً من ٧:٣٠ مساءً
8
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
أخبار لبنان
07:57
بو حبيب قدّم لياسمينا زيتون جواز سفر خاص تقديرًا لنجاحها
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More