لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!

لائحة ستصدمكم... أطعمة تعتقدون أنها بدائل صحية تعيق بالفعل خسارة الوزن!



حذّر أخصائيو التغذية من تناول بعض الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والتي تعد من الأسباب الشائعة لزيادة الوزن المفاجئة والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها بدائل "صحية".



ونصح الاختصاصيون في تقرير جديد، بعدم تناول المكسرات بشكل كبير كونها تحتوي على كميات كبيرة من الزيوت والسعرات الحرارية على الرغم من كونها مفيدة للجسم بشكل عام.





وتابع الاختصاصيون أنفسهم لافتين إلى مدى أهمية التقليل من تناول رقائق الذرة او "السيريال" كونها تحتوي على كميات عالية من السكر وكميات أخرى منخفضة من الفايبر بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى القيم الغذائية. كما وحذروا من تناول كميات كبيرة من "الدهون الصحية" الموجودة مثلاً في زبدة الفول السوداني، كونها تحتوي على كميات عالية من الدهون، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وتابع الاختصاصيون أنفسهم لافتين إلى مدى أهمية التقليل من تناول رقائق الذرة او "السيريال" كونها تحتوي على كميات عالية من السكر وكميات أخرى منخفضة من الفايبر بالإضافة إلى أنها تفتقر إلى القيم الغذائية.

كما ونصحوا بالابتعاد قدر الإمكان عن حليب اللوز أو الشوفان لاحتوائهما على كميات كبيرة من الدهون والمواد الحافظة واستبدالهما بحليب البقر العادي.



وأشاروا إلى أهمية الابتعاد عن المثلجات التي تحتوي على كميات قليلة من السكر والدهون لمساهمتها في جعل الأشخاص يتناولون كميات أكبر منها ما يؤدي إلى زيادة وزنهم.



وأوصى الاختصاصيون أيضاً بالابتعاد عن الأطعمة الخالية من الغلوتين كونها تحتوي في الوقت نفسه على كميات من السكر، والدهون ومرّكبات شبيهة بالغلوتين أو بديلة له.