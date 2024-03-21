0min

هل يساهم التدخين في زيادة دهون البطن؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة

هل يساهم التدخين في زيادة دهون البطن؟... هذا ما كشفته دراسة جديدة





ودرس الباحثون ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم جينات مرتبطة بالتدخين يميلون إلى أن يكون لديهم توزيع مختلف للدهون في الجسم مقارنة بغير المدخنين.



وكشف التحليل أن التدخين يرتبط بزيادة الدهون التي تلتف حول أعضاء البطن، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وفق ما نقل موقع "



وقال المؤلف الرئيسي للبحث، الدكتور "جيرمان كاراسكويلا"، إن هذه النتائج عززت أهمية الجهود لمنع التدخين والحدّ منه بين السكان، لأن هذا قد يساعد أيضًا في تقليل الدهون في البطن ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بها.



وخلص الباحثون إلى أن الجهود المبذولة لمنع التدخين والإقلاع عنه يمكن أن يكون لها فائدة إضافية تتمثل في تقليل هذا النوع من الدهون الذي يتسبب بأمراض السكري والقلب. أشارت دراسة جديدة إلى أن التدخين يزيد بالفعل من دهون البطن، حيث قام باحثون من جامعة كوبنهاغن بدمج نتائج الدراسات الجينية المختلفة التي شملت أكثر من مليون شخص.ودرس الباحثون ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم جينات مرتبطة بالتدخين يميلون إلى أن يكون لديهم توزيع مختلف للدهون في الجسم مقارنة بغير المدخنين.وكشف التحليل أن التدخين يرتبط بزيادة الدهون التي تلتف حول أعضاء البطن، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وقال المؤلف الرئيسي للبحث، الدكتور "جيرمان كاراسكويلا"، إن هذه النتائج عززت أهمية الجهود لمنع التدخين والحدّ منه بين السكان، لأن هذا قد يساعد أيضًا في تقليل الدهون في البطن ومكافحة الأمراض المزمنة المرتبطة بها.وخلص الباحثون إلى أن الجهود المبذولة لمنع التدخين والإقلاع عنه يمكن أن يكون لها فائدة إضافية تتمثل في تقليل هذا النوع من الدهون الذي يتسبب بأمراض السكري والقلب.