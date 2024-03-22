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هل شرب المزيد من الماء يجعلك أكثر سعادة؟

صحة وتغذية
2024-03-22 | 02:21
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هل شرب المزيد من الماء يجعلك أكثر سعادة؟
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هل شرب المزيد من الماء يجعلك أكثر سعادة؟

هل شرب المزيد من الماء يجعلك أكثر سعادة؟

يجد المواطن الأميركي العادي السعادة في "الأشياء الصغيرة" 57 مرة في الأسبوع، وفقًا لبحث جديد.

وكشف الاستطلاع الذي شمل 2000 من عامة السكان الأميركيين أن المشاركين في المتوسط يجدون السعادة في الأشياء الصغيرة حوالي ثماني مرات في اليوم، أي ما يصل إلى أقل من 60 مرة في الأسبوع.

ولتحسين مزاجهم طوال اليوم - وإعطاء أنفسهم شيئًا يبتسمون بسببه - يبذل المشاركون جهدًا للحفاظ على مستوى ماء مرتفع في أجسامهم (36%)، ويأكلون ما يكفي لتجنب الشعور بالجوع (31%)، ويمارسون المشي (30%)، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ويبدو أن الكثيرين يهدفون إلى بدء يومهم بشكل صحيح، حيث كشفت النتائج أنه بعد استخدام هواتفهم (40%) بمجرد استيقاظهم، يبحث 20% عن كوب من الماء.

وبتكليف من True Lemon وأجرته OnePoll، تعمق الاستطلاع في فكرة الترطيب - وسعى إلى الكشف عن العلاقة بين الترطيب والسعادة.

وقام الاستطلاع بتقسيم المشاركين على عدد أكواب الماء التي يشربونها يوميًا (أقل من واحد، أو واحد إلى ثلاثة، أو أربعة إلى ستة، أو سبعة إلى تسعة، أو 10 أو أكثر)، ثم طرحوا مجموعة متنوعة من الأسئلة المتعلقة بسعادتهم ومزاجهم بشكل عام. .

وشرب غالبية المشاركين ما بين أربعة وستة أكواب من الماء يوميًا (37٪)، يليه 36٪ قالوا إنهم شربوا ما بين كوب وثلاثة أكواب من الماء يوميًا.

ومن بين أولئك الذين شربوا أكبر قدر من الماء (أكثر من 10 أكواب يوميًا)، قال 80% إنه من المهم جدًا العثور على السعادة في الأشياء الصغيرة، مقارنة بـ 48% بين أولئك الذين شربوا أقل من كوب واحد من الماء يوميًا.

كما قال 46% ممن شربوا كمية أكبر من الماء أنهم كانوا سعداء للغاية مقارنة بـ 22% فقط بين أولئك الذين شربوا كميات أقل من الماء.

وأولئك الذين زادوا من استهلاكهم للمياه كانوا على الأرجح يطلقون على أنفسهم اسم "الكوب النصف الممتلئ" من الأشخاص.

وقد حدد 38% من المشاركين الذين يشربون أقل من كوب يوميًا بهذه الطريقة، مقارنة بـ 71% من أولئك الذين يشربون سبعة أكواب أو أكثر يوميًا.

وعندما لا يشربون كمية كافية من الماء، يعاني المشاركون من انخفاض الطاقة (35%) والصداع (29%) وتشنجات العضلات (23%).

ناهيك عن الأعراض العاطفية: أبلغ المشاركون عن انخفاض الحالة المزاجية (39%)، والتهيج (34%)، والإحباط (28%)، والقلق (27%) عندما يعانون من الجفاف.

وقالت هايدي كارني، نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة True Lemon: "لم نتفاجأ برؤية العلاقة بين شرب الماء والسعادة... إن الفوائد الصحية لشرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم موثقة جيدًا – فالحفاظ على مستوى الماء المرتفع في الجسم لا يقل أهمية عن الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول الطعام الصحي."

ويعتقد أكثر من اثنين من كل خمسة (43%) أن طعم الماء ممل.

علاوة على ذلك، وافق نصف الذين شربوا أقل من كوب واحد يوميًا على ذلك بشدة، مقارنة بـ 11% فقط ممن تناولوا ما بين 7 إلى 9 أكواب من الماء.

وللحفاظ على مستوى الماء المطلوب طوال اليوم، قال 39% إنهم يأخذون الماء معهم أينما ذهبوا ويشربون الماء أول شيء في الصباح، يليه 25% قالوا إنهم يضعون هدفًا لكمية الماء التي يشربونها طوال اليوم.

وقال 61% ممن شربوا أكثر من 10 أكواب من الماء يومياً أنهم استخدموا إضافات الماء مثل خلطات المشروبات والمساحيق، بينما قال 59% ممن شربوا أقل كمية من الماء أنهم لم يفعلوا ذلك.

وقالت كارني: "هناك مجموعة متنوعة من الخطوات السهلة التي يمكن للأشخاص اتخاذها لضمان فاظهم على مستوى الماء طوال اليوم... بدءًا من حمل زجاجة ماء معك أثناء التنقل، وحتى إعداد تذكيرات صغيرة لنفسك، هناك طرق مختلفة لتعتاد على شرب كمية كافية من الماء. بالنسبة لأولئك الذين لا يحبون طعم الماء، يمكن أن تكون خلطات المشروبات أيضًا حلاً رائعًا. الأمر كله يتعلق بالعثور على ما يناسبك، لضمان حصولك على الترطيب الذي تحتاجه."
 

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