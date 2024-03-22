أمل جديد لمرضى سرطان الرئة... هذا ما توصّل إليه العلماء

يعمل عُلماء في جامعة أوكسفورد حالياً، على تطوير لقاح "لانغ فاكس" لمكافحة مرض سرطان الرئة والتي تتوقع الدراسات أن يكون فعالاً بنسبة 90 في المئة لدى الحالات المصابة.

وذكرت صحيفة " ديلي ميل " في تقرير نشرته أنّ اللُقاح المذكور سيُعطى للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بهذا المرض، لتدريب جهاز مناعتهم على اكتشاف العلامات المُبكرة للمرض ومهاجمتها.

كما يحتوي اللقاح على خيط من الحمض النووي الذي سيقوم بتدريب الجهاز المناعي للتعرُّف على هذه الخلايا الضارّة الموجودة على الرئتين، ليقوم بعد ذلك بتنشيط جهاز المناعة لقتلها ووقف انتشار المرض.

وأكد العلماء على أنّه وفي حال نجاح اللقاح، فسينتقل مباشرةً إلى مرحلة التجارب السريريّة التي تشمل الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض، مثل المدخنين الحاليين والسابقين.

ويُعدّ سرطان الرئة من أحد الأسباب الرئيسية للوفاة عند الرّجال والنساء على حدٍ سِواء، كما وترتبط حوالي 85 في المئة من حالات الإصابة به بتدخين السجائر. والجدير ذكره أنّ أقل من 10 في المئة من المصابين بهذا النوع من السرطان، يبقون على قيد الحياة فقط لمدّة 10 سنوات أو أكثر.