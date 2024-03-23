الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!

صحة وتغذية
2024-03-23 | 16:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!

الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!

يقول العلماء إن عقار الفياغرا يمكن أن يفعل أكثر من مجرد تعزيز حياتك الجنسية.

الحبة الزرقاء الصغيرة المعروفة بتقديم العون للرجال في غرفة النوم يمكن أن تساعد أيضًا على العيش لفترة أطول، وفقًا لدراسة أجراها باحثون فرنسيون وسويسريون.

وذكرت صحيفة "ميل أونلاين" أن الرجال الذين تناولوا دواء السيلدينافيل - العنصر النشط في الفياغرا - كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15% خلال فترة الدراسة التي فحصت بيانات 40 عامًا.

ويأتي ذلك بعد أن وجد باحثون من جامعة كوليدج لندن أن الفياغرا وغيرها من أدوية ضعف الانتصاب يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18 في المائة، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وقامت الدراسة التي أجرتها شركة EPITERNA الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي لم تتم مراجعتها بعد بحثًا عن عيوب في منهجيتها، بتحليل السجلات الطبية لـ 500000 بريطاني من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتحليل النتائج الصحية لأكثر من 400 دواء.

وشملت الأدوية قيد المراجعة المضاد الحيوي أموكسيسيلين، وأدوية الكولسترول سيمفاستاتين، ومسكن الألم الأفيوني المورفين، ومعظمها كان له تأثير "سلبي" على متوسط عمر الأشخاص.

وعلى سبيل المثال، ارتبط المورفين بزيادة خطر الوفاة بنسبة 456 في المائة، وفقا للباحثين، الذين قالوا إن هذا "ربما يرجع إلى التأثير السلبي الكامن للمرض الذي يستهدفه الدواء".

ووجد أن السيلدينافيل له تأثير "مفيد" على متوسط العمر، على الرغم من أن الباحثين لم يكونوا متأكدين من سبب ذلك.

وزعم الفريق أن نتائج الدراسة "تستدعي المزيد من التحقيق في التجارب المعشاة ذات الشواهد".

وتتراوح أعمار المرضى الذين شملتهم الدراسة بين 37 و73 عامًا، وقد تم وصف دواء لهم لمدة ثلاثة أشهر، وكان 54% منهم من النساء.

ولكن تم فحص الرجال الذين تناولوا السيلدينافيل فقط.

ولم يوضح الباحثون عدد المرات التي تناول فيها المرضى الفياغرا أو أدوية أخرى، أو سبب تناولهم لها.

وبصرف النظر عن استخدامه لمكافحة ضعف الانتصاب، يوصف السيلدينافيل أيضًا لكل من الرجال والنساء لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي - وهي حالة تجعل القلب يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى الرئتين.

واعترف العلماء بأن عوامل أخرى إلى جانب الحبة الزرقاء الصغيرة ربما تكون قد حسنت أيضًا متوسط العمر المتوقع للمرضى، مثل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة ميل أن حبوب تعزيز الانتصاب ارتبطت بأكثر من 200 حالة وفاة في بريطانيا بين عامي 1998 و2024، على الرغم من أنه لم يثبت أن أيًا من الوفيات كانت ناجمة بشكل مباشر عن هذه الأدوية.
 

آخر الأخبار

صحة وتغذية

العمر؟...

العلماء!

ودّعوا الأمراض والفيروسات مع هذه الأطعمة الصحيّة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-03-17

"إطفاء" الخوف في الدماغ وعلاج اضطراب ما بعد الصدمة أصبح ممكنا... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-02-24

إحذروا التوتر طويل الأمد وعلاقته بالسرطان وانتشاره وبأمراض القلب والسكتة الدماغية... إليكم ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-16

هل تذوقتم يوماً لحم الثعابين؟... لن تصدقوا ما كشفه العلماء: "رخيص الثمن وطعمه مثل الدجاج"

LBCI
خبر عاجل
2024-03-07

هذا ما كشفه مصدر في "حزب الله" للـLBCI عن اللقاء مع الرئيس ميشال عون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
03:00

ودّعوا الأمراض والفيروسات مع هذه الأطعمة الصحيّة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-22

عادات صحيّة قد تحسّن صحتكم العقليّة... إليكم أبرزها (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-22

أمل جديد لمرضى سرطان الرئة... هذا ما توصّل إليه العلماء

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-22

هل شرب المزيد من الماء يجعلك أكثر سعادة؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
16:19

إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي... وسقوط قتلى

LBCI
أخبار دولية
15:05

نائب رئيسة الوزراء الإيطالية: ماكرون يشكّل "خطرا" على أوروبا

LBCI
رياضة
2024-03-18

إشكال عنيف بين لاعبين ومشجعين في الدوري التركي لكرة القدم والمشاهد صادمة ووحشية! (صور وفيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-22

مدرسة تعمل في طرابلس وطابق كامل منها لا تتوفر فيه شروط السلامة العامة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

ما الذي يدفع روسيا الى إستبعاد تورط تنظيم الدولة في هجوم موسكو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:58

هجوم موسكو... حصيلة القتلى ترتفع وتوقيف 11 شخصا

LBCI
حال الطقس
03:16

طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ

LBCI
فنّ
06:15

ممثلة لبنانية على فراش المرض... نقلت الى المستشفى 6 مرّات في الشهرين الفائتين

LBCI
أخبار دولية
09:20

بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة

LBCI
أمن وقضاء
08:10

توقيف الرأس المدبّر لعمليّة سرقة مبلغٍ كبير من الدولارات وكميّة أونصات من الذّهب من داخل منزل في صور

LBCI
منوعات
10:06

دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)

LBCI
صحف اليوم
02:20

مصادر أمنية لـ"الشرق الأوسط": توقيف قاصرين سوريين في قضية اغتيال كادر بـ"القسّام"

LBCI
منوعات
05:32

"لم يكن لديهما أي فكرة"... بعد إعلان الأميرة كيت إصابتها بالسرطان هذا ما قاله الأمير هاري وميغان ماركل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More