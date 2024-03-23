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الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
صحة وتغذية
2024-03-23 | 16:26
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الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
يقول العلماء إن عقار الفياغرا يمكن أن يفعل أكثر من مجرد تعزيز حياتك الجنسية.
الحبة الزرقاء الصغيرة المعروفة بتقديم العون للرجال في غرفة النوم يمكن أن تساعد أيضًا على العيش لفترة أطول، وفقًا لدراسة أجراها باحثون فرنسيون وسويسريون.
وذكرت صحيفة "ميل أونلاين" أن الرجال الذين تناولوا دواء السيلدينافيل - العنصر النشط في الفياغرا - كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 15% خلال فترة الدراسة التي فحصت بيانات 40 عامًا.
ويأتي ذلك بعد أن وجد باحثون من جامعة كوليدج لندن أن الفياغرا وغيرها من أدوية ضعف الانتصاب يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 18 في المائة، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
وقامت الدراسة التي أجرتها شركة EPITERNA الناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي لم تتم مراجعتها بعد بحثًا عن عيوب في منهجيتها، بتحليل السجلات الطبية لـ 500000 بريطاني من دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وتحليل النتائج الصحية لأكثر من 400 دواء.
وشملت الأدوية قيد المراجعة المضاد الحيوي أموكسيسيلين، وأدوية الكولسترول سيمفاستاتين، ومسكن الألم الأفيوني المورفين، ومعظمها كان له تأثير "سلبي" على متوسط عمر الأشخاص.
وعلى سبيل المثال، ارتبط المورفين بزيادة خطر الوفاة بنسبة 456 في المائة، وفقا للباحثين، الذين قالوا إن هذا "ربما يرجع إلى التأثير السلبي الكامن للمرض الذي يستهدفه الدواء".
ووجد أن السيلدينافيل له تأثير "مفيد" على متوسط العمر، على الرغم من أن الباحثين لم يكونوا متأكدين من سبب ذلك.
وزعم الفريق أن نتائج الدراسة "تستدعي المزيد من التحقيق في التجارب المعشاة ذات الشواهد".
وتتراوح أعمار المرضى الذين شملتهم الدراسة بين 37 و73 عامًا، وقد تم وصف دواء لهم لمدة ثلاثة أشهر، وكان 54% منهم من النساء.
ولكن تم فحص الرجال الذين تناولوا السيلدينافيل فقط.
ولم يوضح الباحثون عدد المرات التي تناول فيها المرضى الفياغرا أو أدوية أخرى، أو سبب تناولهم لها.
وبصرف النظر عن استخدامه لمكافحة ضعف الانتصاب، يوصف السيلدينافيل أيضًا لكل من الرجال والنساء لعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي - وهي حالة تجعل القلب يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم إلى الرئتين.
واعترف العلماء بأن عوامل أخرى إلى جانب الحبة الزرقاء الصغيرة ربما تكون قد حسنت أيضًا متوسط العمر المتوقع للمرضى، مثل النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة.
ويأتي ذلك بعد أن ذكرت صحيفة ميل أن حبوب تعزيز الانتصاب ارتبطت بأكثر من 200 حالة وفاة في بريطانيا بين عامي 1998 و2024، على الرغم من أنه لم يثبت أن أيًا من الوفيات كانت ناجمة بشكل مباشر عن هذه الأدوية.
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