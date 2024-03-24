الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الاحترار سيدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء

صحة وتغذية
2024-03-24 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الاحترار سيدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الاحترار سيدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء

الاحترار سيدفع لمزيد من الارتفاع في أسعار الغذاء

أظهرت دراسة حديثة أن الاحترار المناخي وموجات الحر ستؤدي إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر في السنوات المقبلة، وستكون دول الجنوب الأكثر تضررا منه.

ويختلف التأثير حسب المواسم والمناطق. لكنّ ارتفاع درجات الحرارة المتوقع لعام 2035 سيؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بمعدل 1,49 نقطة مئوية سنويا في أفضل السيناريوهات، وفق حسابات معدي الدراسة التي نشرتها الخميس مجلة "كومونيكيشنز إيرث أند إنفايرومنت" Communications Earth and Environment التابعة لدار "سبرينغر نيتشر".

وفي أسوأ السيناريوهات، ستكون الزيادة بنسبة 1,79 نقطة مئوية، وسيكون التأثير على التضخم الإجمالي 0,76 و0,91 نقطة مئوية على التوالي.

وأوضح ماكسيميليان كوتز، المشارك في إعداد الدراسة، لوكالة فرانس برس أنه من خلال مقارنة الأسعار التاريخية وبيانات الطقس من 121 دولة بين عامي 1991 و2020، "وجدنا أدلة قوية على أن درجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً في الصيف وفي المناطق الحارة، تُسبب زيادات في أسعار المواد الغذائية".

ثم أجرى الباحثون من جامعة بوتسدام والبنك المركزي الأوروبي عملية استقراء لهذه البيانات بناءً على الظروف المناخية المستقبلية المتوقعة بين عامي 2035 و2060.

وقال ماكسيميليان كوتز إن هذه الظروف المتوقعة "من المرجح أن تؤدي إلى زيادات في تضخم أسعار الغذاء والتضخم الإجمالي في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في المناطق الأكثر دفئا بالفعل، مثل نصف الكرة الجنوبي".

وستكون إفريقيا وأميركا الجنوبية القارتين الأكثر تضررا.

وأشار كوتز إلى أن ارتفاع درجات الحرارة في نصف الكرة الشمالي سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار "خصوصاً في الصيف".

ومع ذلك، لم يجد الباحثون تأثيراً كبيراً للاحترار على المكونات الأخرى لنفقات الأسرة، باستثناء أسعار الكهرباء.

وأشار ماكسيميليان كوتز إلى أن هذا الأمر "يتسق" تماماً مع الدراسات التي تظهر أن "الزراعة حساسة بشكل خاص لتأثيرات المناخ".

كما ركّز معدّو الدراسة بشكل أكثر تحديدا على تأثير موجة الحر في أوروبا في صيف عام 2022، والتي يُرجح أنها تسببت في ارتفاع تضخم أسعار الغذاء بنسبة 0,67 نقطة مئوية، مع تأثير أكبر في جنوب أوروبا.

وتؤكد الدراسة أن "تغير المناخ سيزيد من نطاق الأحداث المناخية المتطرفة هذه، وبالتالي تأثيرها المحتمل على التضخم".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

سيدفع

لمزيد

الارتفاع

أسعار

الغذاء

الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:40

نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها

LBCI
آخر الأخبار
15:08

الجناح العسكري لحركة حماس: وفاة محتجز إسرائيلي يبلغ من العمر 34 جراء "نقص الدواء والغذاء"

LBCI
منوعات
12:27

ما فعلته هذه القطة "الغيورة" للحصول على المزيد من الاهتمام لا يُصدق... "العقل المدبّر"!

LBCI
آخر الأخبار
2024-03-22

شولتس: ينبغي فتح المزيد من المعابر الحدودية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
16:26

الفياغرا تطيل العمر؟... هذا ما كشفه العلماء!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-23

ودّعوا الأمراض والفيروسات مع هذه الأطعمة الصحيّة!

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-22

عادات صحيّة قد تحسّن صحتكم العقليّة... إليكم أبرزها (فيديو)

LBCI
صحة وتغذية
2024-03-22

أمل جديد لمرضى سرطان الرئة... هذا ما توصّل إليه العلماء

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
حال الطقس
2024-03-23

طقس الـweekend متقلّب... ولا عودة للاستقرار قبل هذا التاريخ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
أخبار دولية
02:10

أنظمة الدفاع الجويّ الروسية أسقطت صواريخ فوق شبه جزيرة القرم

LBCI
امن وقضاء
07:27

أكثر من ٤٠ عملية سرقة أموال ومجوهرات نفّذها بطريقة احتيالية... وشعبة المعلومات ألقت القبض عليه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:40

نتيجة نقص الدواء والغذاء... "حماس" تعلن مقتل أحد الاسرى الاسرائيليين لديها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:59

من المسؤول عن هجوم موسكو داعش أم أوكرانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

منتخب لبنان لكرة القدم في العاصمة الاسترالية كانبرا التي كرّمت رجال الارز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

تشويش وتحايل على أنظمة الملاحة ولبنان في عين العاصفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

القليعة بلدة جنوبية لم تتخلى عن عاداتها: العازر قم ومعك لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

هذا ما يميّز عيد الشعانين! وشعنينة مباركة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

اعتراض اميركي على الاجتياح البري في رفح... هل تطالُ شظاياه حكومة نتنياهو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

تنظيم الدولة الاسلامية- ولاية خرسان.. من هو؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
16:19

إطلاق نار كثيف في الليلكي إثر إشكال عائلي... وسقوط قتلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:57

وزارة الأشغال تطبق قانون السير على الحدود وتمنع شاحنات آتية من سوريا من الدخول ... فما السبب؟

LBCI
آخر الأخبار
18:23

غارة اسرائيلية على منزل في حي العسيرة في بعلبك

LBCI
صحف اليوم
01:55

مصدر لـ “الأنباء الكويتية”: توقيف ضابط برتبة عميد بتهمة تورطه مع شبكة لترويج المخدرات

LBCI
أخبار دولية
09:20

بعد العمل الارهابي في روسيا...داعش ينشر صورة

LBCI
منوعات
10:06

دخل من منطقة الشرج واستقر في جهازه الهضمي... العثور على مخلوق حيّ كبير داخل جسم رجل ثلاثينيّ! (صور)

LBCI
منوعات
10:40

"خطيبي طلب مني ارتداء اللون الأحمر في حفل زفافنا"... السبب سيصدمكم!

LBCI
منوعات
15:13

قتل صديق عمره برصاصة: لن تصدقوا السبب!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More