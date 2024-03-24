طبيبة أسنان تحذر من الخطأ الشائع الذي يقوم به المرضى بعد تناول الشوكولا... وهذا ما قالته!

طبيبة أسنان تحذر من الخطأ الشائع الذي يقوم به المرضى بعد تناول الشوكولا... وهذا ما قالته!

حذرت طبيبة الأسنان "أماندا شيهان" من الخطأ الشائع الذي يقوم به معظم المرضى وهو تنظيف الأسنان واللثة بشكل مباشر بعد تناول الشوكولا والسكريات.



وقالت شيهان إن الكمية العالية من السكر في الشوكولا يمكن أن تسبب تراكم الترسبات الضارة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.



والطريقة الشائعة للوقاية من الضرر هي تنظيف الأسنان مباشرة بعد تناول الشوكولا، ولكن شيهان أوصت بالانتظار لمدة نصف ساعة على الأقل قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول أي مادة تحتوي على الحامض أو السكر.



ويجب على البالغين تناول 30 غرامًا فقط من السكريات الحرة يوميًا، وهي التي تضاف إلى الطعام أو المشروبات والموجودة غالبًا في الشوكولا والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى الأطعمة مثل العسل والشراب.