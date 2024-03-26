انعموا بليلة خالية من الأرق مع هذه الأطعمة السحرّية!

يتخوّف الناس عادةً من تناول الحلويات والأطعمة الغنيّة بالدّهون خلال ساعات المساء، لكنّ ما يجهله البعض هو أنّ تناول البعض منها بكميّاتٍ معتدلة بإمكانه تحسين صحّة الجسم ونوعيّة النّوم.

كشف الخبراء، وفق ما نقلت صحيفة " نيويورك بوست " الأميركيّة، أنّ تناول الشوكولاتة الداكنة قبل ساعةٍ واحدة من النوم، يُساعد على النوم بشكل أفضل والتخفيف من الأرق وذلك من خلال إفراز مادة السيروتونين المعروفة بهُرمون السعادة والإسترخاء.

ولفت الخبراء إلى أنّ تناول الموز والمُكسرات بإمكانه المساعدة على النّوم بشكلٍ أسرع، لاحتوائهما على المغنيسيوم الذّي يساعد على توازن ساعة الجسم الداخليّة.

وقال الخبراء أيضاً إن تناول الفشار يُعزز بدوره إفراز هُرمون السيروتونين الذي يُساعد على الإسترخاء، كما أكدّوا أن تناول الجبنة بمختلف أنواعها يُساعد الأشخاص على الشعور بالشبع ما يُقلل احتمالية استيقاظهم خلال ساعات الليل.