فوائد مذهلة للفيتامين C على الصّحة الجسديّة والنفسيّة... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

يُعد الفيتامين C أحد أهمّ مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية خلايا الجسم والعظام من التلف، كما أنّه يلعب دوراً أساسياً في التئام الجروح وتقوية المناعة.

وكشفت دراسة حديثة أجراها الخبراء وتمّ نشرها في المجلة البريطانيّة للتغذية، أنّ الفيتامين C قد يلعبُ أيضًا دورًا حيويًا في الوقاية من الاكتئاب، وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية وإبطاء التدهور المعرفي مع التقدّم في السّن.

وقارنت الدراسة المذكورة تأثير الفيتامين C على المزاج، ونوعيّة النوم ومستوى النشاط لدى الأشخاص الذّين تناولوا فاكهة الكيوي الغنيّة بهذا الفيتامين أو المُكملات الغذائية يومياً، ووجدت أن أولئك الذين تناولوا الكيوي أبلغوا عن تحسّنٍ ملحوظ في صحّتهم في غضون أربعة أيّام فقط، خلافاً للأشخاص الذين تناولوا المكملات الغذائية والذّين شعروا بتحسّنٍ طفيفٍ بعد مرور 12 يوماً.

وعددّت الدراسة أيضاً مجموعة من الأطعمة الغنيّة بالفيتامين C والتّي تُساعد بدورها على رفع مستوياته في الجسم مثل الكستناء، والحامض، والفلفل الحلو، والطماطم، والمحار، والقرنبيط، والبطاطس الحلوة والمانغا.

وشدّدت أخصائيّة التغذيّة البريطانيّة كلير ثورنتون في هذا السّياق، على أنّ "الحصول على الفيتامين C من الأطعمة الطبيعيّة هو الأفضل دائمًا، لأنك ستتناول أيضًا مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية الأخرى المُفيدة للصّحة مثل الألياف والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية التي لن تجدها في المكملات الغذائيّة".