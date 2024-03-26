تهديد كبير للصّحة...خبير يُحذّر من شرب الماء قبل النّوم

حذّر خبير النوم يُدعى آشلي هاينسوورث من شرب الماء قبل الخلود إلى النوم، كونه يتسبب بمضاعفات صحيّة خطيرة، وذلك وفق ما جاء في صحيفة " ميرور " البريطانيّة.

وشرح هاينسوورث أنّ شرب الكثير من الماء في اللّيل، قد يعطّل النوم ويتسبب بالأرق بالإضافة إلى إضعاف جهاز المناعة.

كما حذّر من أنّ شرب كميات كبيرة من الماء ليلاً يجعل الكلى تنتج مزيداً من البول، ما يؤدي إلى حصول اضطرابات في دورة النوم الطبيعية نتيجة رغبة الفرد المستمرة باستخدام المرحاض.

ونصح هاينسوورث بالتقليل من تناول السوائل وبخاصةً الكافيين والكحول، بشكلٍ تدريجي قبل ساعاتٍ من موعد النوم، ما يسمح للجسم بالحصول على الوقت الكافي لمعالجتها وتقليل خطر حدوث اضطرابات مزعجة.