تأثير صادم لقلّة النوم على التقدّم في السّن... هذا ما كشفته أحدث الدراسات!

كشفت الباحثة السويدية في جامعة ستوكهولم ليوني بالتر في أحدث دراسة نشرتها، أنّ عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم قد يجعل الأشخاص يشعرون أنهم أكبر بخمس إلى عشر سنوات مما هم عليه بالفعل.

وذكر موقع وكالة " سي أن أن " نقلاً عن الدراسة المذكورة، أنّ "عدم النوم بشكلٍ كافٍ قد يؤدي إلى الشعور بالنعاس الّذي يُعتبر بدوره حالة تحفيزيةّ مهمة تجعلنا نُعطي الأولوية للنوم وتقلل من مستويات الطاقة لدينا".

وأكدّت بالتر أنّ "الافتقار إلى الطاقة يساهم بالتأكيد في زيادة الشعور بالتقدّم في السّن ويحدّ من قدرة الشخص على البقاء نشيطًا بدنيًا واجتماعيًا".

وأجرت بالتر بمساعدة باحثين آخرين دراستين، تمّ في الأولى منها اختبار مدى جودة نوم 429 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا في منازلهم، أبلغوا في نهايتها عن شعورهم بأنّهم أكبر بحوالي ربع عام إضافي من عمرهم الحقيقي، وذلك بعد نومهم لفترات قصيرة.

كما اختبر الباحثون في الدراسة الثانية 186 شخصاً من المشاركين في الدراسة الأولى لمدّة ليلتين، بعد التأكد من عدم حصولهم على أكثر من أربع ساعات من النوم في كل ليلة. وأبلغوا بعد نهايتها عن شعورهم أيضاً بأنهم أكبر سناً بحوالي أربع سنوات ونصف مما هم عليه بالفعل.