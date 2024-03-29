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تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!
صحة وتغذية
2024-03-29 | 13:05
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تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!
تناول هذه الأنواع من الأسماك يقلل من خطر إصابتكم بالسرطان وأمراض أخرى... هذا ما شرحته دراسة جديدة!
أشار باحثون بريطانيون إلى أن تناول الأسماك يخفف من الإصابة بالسرطان والسكري من النوع الثاني، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
ونصح الخبراء باتباع نظام غذائي غني بالمأكولات البحرية للمساعدة في الحفاظ على وزن صحي وخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم.
وأوصت إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية الأشخاص بتناول حصتين على الأقل من الأسماك أسبوعيًا، بما في ذلك واحدة من الأسماك الزيتية، مثل السلمون أو التونة.
وفي هذا السياق، قدّر العلماء أن تناول الأسماك بكميات ملحوظة يمكن أن يمنع ما يصل إلى 4900 حالة من مرضى السكري من النوع الثاني و18 ألف حالة سرطان سنويا على مستوى البلاد، بما في ذلك ما يقرب من 9 آلاف حالة تعاني من سرطان الأمعاء.
ويمكن أن يقلل الناس من فرص إصابتهم بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 15 في المئة وسرطان الأمعاء بنسبة تصل إلى 42 في المئة.
وتبين خلال البحث أن المجموعات الأصغر سنا تستهلك كميات أقل من المأكولات البحرية أسبوعيا في المتوسط مقارنة بالأشخاص الذين زادت أعمارهم عن 55 عاما.
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