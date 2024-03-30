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هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

صحة وتغذية
2024-03-30 | 14:27
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هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء
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هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

هل تعلمون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلًا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة؟ هذا ما كشفه الخبراء

حذّر الخبراء من الاستمتاع بالاستيقاظ على ضوء الشمس الطبيعي، لأنها قد تؤثر سلبًا على الصحة، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، ادعى باحثون صينيون أن ترك الستائر مفتوحة أثناء النوم ليلاً يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 43 بالمئة، لأن التلوث الضوئي يعيق النوم الجيد ما قد يؤدي بعد ذلك إلى الضغط على أعضاء الأشخاص.

وقال الدكتور "جين بينغ وانغ"، خبير الصحة العامة المشارك في الدراسة، إن نتائج الدراسة أشارت إلى أن التعرض لمستويات أعلى من الضوء الاصطناعي الخارجي ليلاً قد يكون عامل خطر للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية. 

وقام الخبراء أيضًا بتحليل التلوث الضوئي الذي يتعرض له كل شخص في الليل، وذكروا أن التعرض للأضواء الساطعة في الليل يمكن أن يؤدي إلى إيقاع الساعة البيولوجية للجسم الذي يثبط إفراز "الميلاتونين"، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، ضغط الدم ومستويات الغلوكوز في الدم.

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