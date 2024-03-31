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تأثير خطير للكحول على صحة القلب لدى النساء... هذه التفاصيل

صحة وتغذية
2024-03-31 | 06:00
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تأثير خطير للكحول على صحة القلب لدى النساء... هذه التفاصيل
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تأثير خطير للكحول على صحة القلب لدى النساء... هذه التفاصيل

وجدت دراسة أميركيّة حديثة أنّ النساء اللواتي يشربنَ أكثر من مشروب كحولي واحد يومياً، هنّ أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، وذلك وفق ما جاء في مجلة "بيبول" الأميركيّة.
 
واستخدم الأطباء في مركز Kaiser Permanente الواقع في شمال ولاية كاليفورنيا الأميركيّة، بيانات أكثر من 430 ألف شخص في نظام الرعاية الصحية كجزءٍ من دراستهم حول الشرب وتأثيراته على الجسم.
 
ووجدت الدراسة أنّ النساء المشمولات في البيانات واللواتي ذكرنَ أنّهن يشربن ثمانية أنواع من المشروبات الكحولية أو أكثر أسبوعيًا، هنّ أكثر عرضة بنسبة 33 إلى 51 في المئة للإصابة بأمراض القلب التاجية.
 
كما كشفت الدراسة أيضًا أن الإفراط في شرب الكحول له تأثير كبير على النّساء اللواتي يشربن أكثر من ثلاثة أنواع من المشروبات الكحولية، إذ تبيّن أنهنّ عرضة بنسبة 68 في المئة للإصابة بأمراض القلب.
 
وفي سياق متصل، لفت مؤلف الدراسة المذكورة وأخصائي أمراض القلب الطبيب جمال رنا إلى أنّ "هناك انتشار كبير لتعاطي الكحول بين النساء والشابات، ولكن هذه الدراسة أظهرت أنهنّ معرّضات للإصابة بأمراض القلب حتى في تلك الفئة العمرية الصغيرة، لإفراطهنّ في تناول المشروبات الكحولية".
 
ومن المقرر أن يتّم تقديم هذه الدراسة، الّتي موّلها المعهد الوطني الأميركي للصحة والمعهد الوطني لتعاطي الكحول والإدمان، في شهر نيسان المقبل خلال الجلسة العلمية السنوية للكلية الأميركيّة لأمراض القلب.

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