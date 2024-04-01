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ما علاقة ممارسة التمارين الرياضية بمساعدة الأشخاص على النوم؟!

صحة وتغذية
2024-04-01 | 13:04
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ما علاقة ممارسة التمارين الرياضية بمساعدة الأشخاص على النوم؟!
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ما علاقة ممارسة التمارين الرياضية بمساعدة الأشخاص على النوم؟!

ما علاقة ممارسة التمارين الرياضية بمساعدة الأشخاص على النوم؟!

أظهرت دراسة جديدة أن ممارسة الرياضة مرتين على الأقل في الأسبوع تقلل من خطر الأرق وتساعد الإنسان على النوم بشكل أفضل، وفق ما نقل موقع "ميرور" البريطاني.

وفي التفاصيل، قام باحثون من أيسلندا بتطويع آلاف الأشخاص من تسع دول في أوروبا من أجل فهم أفضل للعلاقة بين التمارين الرياضية وجودة النوم بشكل عام.

وقام الباحثون بتقييم وتيرة ومدة النشاط البدني الأسبوعي لكل مشارك على مدى فترة عشر سنوات وقارنوا ذلك بأعراض الأرق، ومدة نومهم كل ليلة وشعورهم بـ"النعاس" طوال اليوم. 

ووجدت النتائج أن أولئك الذين مارسوا الرياضة مرتين على الأقل في الأسبوع كانوا أقل عرضة بنسبة 42% للقلق أثناء النوم، وكانوا أيضًا أقل عرضة بنسبة 22% للإصابة بأي من أعراض الأرق، واستطاعوا النوم لمدة تراوحت من ست إلى تسع ساعات في الليلة.

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