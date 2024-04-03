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فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
صحة وتغذية
2024-04-03 | 03:50
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فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
كشفت اختصاصية التغذية الأسترالية "سوزي بوريل" أن هناك فوائد غذائية لتناول الموز الذي لا يزال أخضر اللون وغير ناضج بشكل كامل، وتحدثت عن الأسباب التي تجعل طهي قشوره أمرا مفيدًا.
وفي التفاصيل، وجدت بوريل أن طعم الموز الأخضر ليس حلوًا كونه يحتوي على نسبة سكر أقل من الفواكه الناضجة بالإضافة إلى نشويات صحية أكثر.
وقالت بوريل في حديث لها مع موقع "
ديلي ميل
" البريطاني، إن الموز الأخضر يحتوي على نشا مقاوم وهو مفيد لصحة الأمعاء.
وأضافت بوريل أن الموز الأخضر يقدّم على وجه الخصوص جرعة كبيرة من النشا المقاوم الحيوي القوي المرتبط بعدد من النتائج الصحية الإيجابية.
واقترحت بوريل على الأشخاص الذين يفضلون الموز الأصفر الناضج استخدام دقيق الموز الأخضر الذي يمكن استخدامه في الخبز أو إضافته إلى أنواع العصير المختلفة.
ويحتوي الموز غير الناضج في الغالب على نشا مقاوم يتحلل عندما يصبح لونه أصفر وبني أكثر، ويتحول بالتالي إلى سكريات بسيطة.
كذلك، يسمح الموز الأخضر بالتحكم في نسبة السكر في الدم وتحسين صحة الجهاز الهضمي، ويؤمن الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.
واقترحت بوريل طهي قشر الموز الأخضر لتليينها وجعلها صالحة للأكل وهو الأمر الذي يزيد من قيمتها وفوائدها الغذائية.
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