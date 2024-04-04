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تأثير خطير لجداول العمل القاسية على صحة الإنسان... دراسة حديثة تكشف التفاصيل

صحة وتغذية
2024-04-04 | 09:56
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تأثير خطير لجداول العمل القاسية على صحة الإنسان... دراسة حديثة تكشف التفاصيل
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تأثير خطير لجداول العمل القاسية على صحة الإنسان... دراسة حديثة تكشف التفاصيل

أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة "نيويورك" الأميركية أن ساعات العمل غير المنتظمة بإمكانها التسبب بأضرار خطيرة على الصحة والحياة الاجتماعية للأشخاص، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "سي أن أن" الأميركية.
 
وقال مؤلف الدراسة والمتخصص في سياسات الرعاية الإجتماعية الأستاذ وين-جوي هان إنّ "حوالي ثلاثة أرباع أنماط العمل الّتي لاحظناها لم تتوافق بشكل صارم مع العمل بشكل ثابت خلال ساعات النهار".
 
ولفت هان إلى وجود تداعيات خطيرة لهذا الأمر على صحة الإنسان، وقال: "قد يعاني الأشخاص من انخفاض في جودة النوم، وانخفاض الوظائف الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى ظهور أعراض الاكتئاب".
 
كما لفت أستاذ الأبحاث في الخدمات الصحية في "مايو كلينك" في ولاية مينيوسوتا الأميركية شياوكسي ياو إلى أن عدم الاستقرار في العمل يمكن أن يسبب القلق أيضًا، مضيفاً أن "عدم وجود بيئة اجتماعية مستقرة عند العمل بشكل مستقل أيضاً، يمكنه التقليل من شعور الفرد بالانتماء".
 
وفي سياق متصل، قال الدكتور عزيزي سيكساس، المدير المساعد لمركز النوم الترجمي وعلوم الساعة البيولوجية في جامعة "هارفارد" في أميركا، إن الجداول الزمنية غير القياسية قد تجعل الحفاظ على عادات صحية جيّدة أمراً صعباً، مثل النوم الجيد، وتناول الطعام في ساعات منتظمة، وقضاء الوقت مع أحبائك".
 
ونصح سيكساس الأشخاص بممارسة الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي للحد من الآثار الجانبية لجداول العمل القاسية على صحتهم، كما شدد على أهمية النوم في مكان مُظلم وبارد، مما يساعد على الاسترخاء وتعزيز الرفاهية على الرغم من القيود التي تفرضها أنماط عملهم عليهم.

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