الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تأثير خطير لجداول العمل القاسية على صحة الإنسان... دراسة حديثة تكشف التفاصيل
صحة وتغذية
2024-04-04 | 09:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تأثير خطير لجداول العمل القاسية على صحة الإنسان... دراسة حديثة تكشف التفاصيل
أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء في جامعة "نيويورك" الأميركية أن ساعات العمل غير المنتظمة بإمكانها التسبب بأضرار خطيرة على الصحة والحياة الاجتماعية للأشخاص، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة "
سي أن أن
" الأميركية.
وقال مؤلف الدراسة والمتخصص في سياسات الرعاية الإجتماعية الأستاذ وين-جوي هان إنّ "حوالي ثلاثة أرباع أنماط العمل الّتي لاحظناها لم تتوافق بشكل صارم مع العمل بشكل ثابت خلال ساعات النهار".
ولفت هان إلى وجود تداعيات خطيرة لهذا الأمر على صحة الإنسان، وقال: "قد يعاني الأشخاص من انخفاض في جودة النوم، وانخفاض الوظائف الجسدية والعقلية، بالإضافة إلى ظهور أعراض الاكتئاب".
كما لفت أستاذ الأبحاث في الخدمات الصحية في "مايو كلينك" في ولاية مينيوسوتا الأميركية شياوكسي ياو إلى أن عدم الاستقرار في العمل يمكن أن يسبب القلق أيضًا، مضيفاً أن "عدم وجود بيئة اجتماعية مستقرة عند العمل بشكل مستقل أيضاً، يمكنه التقليل من شعور الفرد بالانتماء".
وفي سياق متصل، قال الدكتور عزيزي سيكساس، المدير المساعد لمركز النوم الترجمي وعلوم الساعة البيولوجية في جامعة "هارفارد" في أميركا، إن الجداول الزمنية غير القياسية قد تجعل الحفاظ على عادات صحية جيّدة أمراً صعباً، مثل النوم الجيد، وتناول الطعام في ساعات منتظمة، وقضاء الوقت مع أحبائك".
ونصح سيكساس الأشخاص بممارسة الرياضية واعتماد نظام غذائي صحي للحد من الآثار الجانبية لجداول العمل القاسية على صحتهم، كما شدد على أهمية النوم في مكان مُظلم وبارد، مما يساعد على الاسترخاء وتعزيز الرفاهية على الرغم من القيود التي تفرضها أنماط عملهم عليهم.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
دراسة
علماء
جامعة نيويورك
أميركا
ساعات العمل
غير المنتظمة
التسبب
بأضرار خطيرة
الصحة
الحياة الاجتماعية.
التالي
اكتشاف التهاب بطانة الرحم بواسطة اختبار اللعاب أصبح ممكنا؟... هذا ما فعله فرنسيان من أصول عربية!
فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
علوم وتكنولوجيا
2024-03-30
دراسة حديثة توضح سبب نسيان الذكريات... هذا ما اكتشفه العلماء!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20
علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20
علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!
0
آخر الأخبار
03:36
وزارة الصحة في غزة: مقتل 33037 فلسطينيًا وإصابة 75668 خلال الهجوم الإسرائيليّ على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل
آخر الأخبار
03:36
وزارة الصحة في غزة: مقتل 33037 فلسطينيًا وإصابة 75668 خلال الهجوم الإسرائيليّ على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل
0
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
12:15
اكتشاف التهاب بطانة الرحم بواسطة اختبار اللعاب أصبح ممكنا؟... هذا ما فعله فرنسيان من أصول عربية!
صحة وتغذية
12:15
اكتشاف التهاب بطانة الرحم بواسطة اختبار اللعاب أصبح ممكنا؟... هذا ما فعله فرنسيان من أصول عربية!
0
صحة وتغذية
2024-04-03
فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
صحة وتغذية
2024-04-03
فوائد صحية عدة لقشر الموز الأخضر... ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية مذهل!
0
صحة وتغذية
2024-04-02
الحمل يزيد العمر البيولوجي للمرأة... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2024-04-02
الحمل يزيد العمر البيولوجي للمرأة... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
0
صحة وتغذية
2024-04-02
قد يؤدي العناق إلى قتلهما... ولادة توأم بحالة طبية نادرة: "عظام هشة كقشرة البيض"
صحة وتغذية
2024-04-02
قد يؤدي العناق إلى قتلهما... ولادة توأم بحالة طبية نادرة: "عظام هشة كقشرة البيض"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:31
وزير التربية يهدّد بإقفال مدارس خاصة؟ (الاخبار)
صحف اليوم
00:31
وزير التربية يهدّد بإقفال مدارس خاصة؟ (الاخبار)
0
آخر الأخبار
10:14
وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
آخر الأخبار
10:14
وزارة الخزانة الأميركية: واشنطن تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
0
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
0
علوم وتكنولوجيا
10:09
الحرب بين Google والذكاء الاصطناعي مستمرة... رسوم ماليّة تلوح في الأفق
علوم وتكنولوجيا
10:09
الحرب بين Google والذكاء الاصطناعي مستمرة... رسوم ماليّة تلوح في الأفق
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:30
الوضع الانسانيّ الجنوبيّ موضوع البحث في السراي الحكوميّ
أخبار لبنان
07:30
الوضع الانسانيّ الجنوبيّ موضوع البحث في السراي الحكوميّ
0
أخبار لبنان
06:37
تحالف الإصلاح الانتخابي: التمديد للمجالس البلدية مرفوض والبدائل متوافرة
أخبار لبنان
06:37
تحالف الإصلاح الانتخابي: التمديد للمجالس البلدية مرفوض والبدائل متوافرة
0
رياضة
13:43
تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون
رياضة
13:43
تفاصيل المباراة نصف النهائية لبطولة لبنان لكرة الطائرة بين بطل لبنان الأنوار ونادي البترون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بيئة الناس في بلدة القليعة ضحية الحرب والسلم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع
تقارير نشرة الاخبار
13:37
المصارف تدعو لخطة بديلة لاستعادة الودائع
0
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
أخبار دولية
13:35
جولة خاطفة للمديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية… ما سببها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
الجزء الثاني - من زوّر صلاحية فيتامينات أطفال وباعها إلى الصيدليات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح
تقارير نشرة الاخبار
13:28
اسرائيل تواجه تعقيدات مرتبطة باستمرار الحرب والتخطيط لاجتياح رفح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
كم هو عدد القتلى الإيرانيين في سوريا منذ طوفان الأقصى؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
امن وقضاء
07:47
قرار لمجلس شورى الدولة بشأن قانون الإجارات
2
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
أخبار لبنان
07:58
الحلبي بعد جلسة الحكومة: هذا ما تم الموافقة عليه بشأن امتحانات الشهادتين المتوسطة والثانوية
3
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
اقتصاد
08:19
بيرم: مجلس الوزراء وافق على رفع الحد الادنى للاجور وزيادة المنح المدرسية في القطاع الخاص
4
خبر عاجل
14:21
عطل طرأ على تطبيق واتساب
خبر عاجل
14:21
عطل طرأ على تطبيق واتساب
5
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
أخبار لبنان
11:37
المجلس الدستوري يصدر قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2024
6
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
فنّ
06:01
الموت يفجع ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق
7
أخبار لبنان
12:39
مكتب ميقاتي: حملة إعلامية ستنطلق غدا للإساءة إلى رئيس الحكومة وأفراد عائلته
أخبار لبنان
12:39
مكتب ميقاتي: حملة إعلامية ستنطلق غدا للإساءة إلى رئيس الحكومة وأفراد عائلته
8
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
فنّ
09:58
أخبار حول قرار حبس نسرين طافش لمدّة 3 سنوات... والأخيرة تنفي!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More