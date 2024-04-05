متغيرات جينية تجعلك أكثر عرضة للإصابة بالسمنة... هذا ما كشفته دراسة حديثة

كشف باحثون في جامعة "كامبريدج" Cambridge في بريطانيا أن بعض المتغيرات الجينية قد تفاقم خطر الإصابة بمرض السمنة، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.

وأجرى الباحثون دراسة جديدة قاموا خلالها بتحليل جينات أكثر من 500 ألف شخص في المملكة المتحدة للبحث عن المتغيرات النادرة المسؤولة عن السمنة.

ووجد الباحثون أن المتغيرات الجينية BSN، المعروفة أيضًا باسم "الباسون" والّتي تؤثر على شخص واحد من بين كل 6500 شخص، قد تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسمنة بما يصل إلى ستة أضعاف. كما تم العثور على متغير نادر من الجين المسمى APBA1 الّذي يزيد أيضاً من خطر الإصابة بالمرض المذكور.

وقال الباحثون إن الجينات المذكورة تؤثر على البالغين فقط، وأشاروا أيضاً إلى أنها تلعب دورًا مهماً في نقل الإشارات بين خلايا الدماغ التي قد تؤثر على القدرة على التحكم في الشهية مع تقدم الشخص في العمر.

وأشار الباحثون إلى أن فهم البيولوجيا العصبية للسمنة يمكن أن يقدم المزيد من الأهداف الدوائية المحتملة لعلاج هذه الحالة في المستقبل.

وبدوره، قال مؤلف الدراسة البروفيسور جون بيري إن النتائج الّتي تم التوصل إليها "تشكل مثالاً آخراً على قوة الدراسات الوراثية السكانية الواسعة النطاق لتعزيز فهمنا للأساس البيولوجي للمرض".

وتابع: " إن المتغيرات الجينية التي حددناها تؤدي أيضاً إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض الكبد الدهنية التي لوحظت حتى الآن".