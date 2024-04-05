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تأثيرها شبيه بـ"الأوزمبيك"... 6 أطعمة صحيّة تقتل الشعور بالجوع: اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
2024-04-05 | 10:40
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تأثيرها شبيه بـ"الأوزمبيك"... 6 أطعمة صحيّة تقتل الشعور بالجوع: اعتمدوها الآن!
يعتمد العديد من مستخدمي تطبيق "تيك توك"حالياً بدعة غذائية جديدة معروفة باسم "أوت زيمبيك" Oat-Zempic، وهي نظام لفقدان الوزن يعتمد بشكل أساسي على تناول الشوفان مرتين يومياً.
وكشف الخبراء، وفق ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية، أنّ الأطعمة الشبيهة بالأوزمبيك لا تقتصر فقط على الشوفان، لافتين إلى وجود أطعمة أخرى صحية قد تمنع الجوع لفترات طويلة.
ونصحت أخصائية التغذية الوقائية لأمراض القلب ومؤسسة شركة "إنتايرلي نوريشد" Entirley Nourished ميشيل روثنشتاين، بتناول البقوليات مثل العدس، والفاصولياء والفستق لاحتوائها على الألياف القابلة للذوبان في الماء، ما يجعلها مشبعة.
وأشارت روثنشتاين إلى ضرورة تناول الحساء لاعتباره وجبة مشبعة بسبب احتوائه على كميات كبيرة من السوائل. كما حذرّت في الوقت نفسه من تناول أنواع معينة من الحساء، لاحتوائها على مكونات غير مشبعة.
وقالت إن الفاكهة تعتبر خياراً جيداً أيضاً لاحتوائها على نسب عالية من الألياف والماء، ناصحةً بتناول التفاح لاحتوائه على نسبة أعلى من الألياف مقارنة بأنواع الفاكهة الأخرى.
وتابعت روثنشتاين: "تعد الخضروات مثل البروكلي والقرنبيط وكرنب بروكسل، خيارًا رائعًا لإبقائك ممتلئاً بسبب احتوائها على الفيتامينات الأساسية والألياف والماء، ما يضمن لك الشبع لمدة أطول".
وذكرت روثنشتاين أن منتجات الألبان مثل الجبن واللبن اليوناني قد يساعد على الوصول إلى مرحلة الشبع، لاحتوائهما على نسبة عالية من البروتين والدهون، ما يؤدي إلى هضمهما بشكل أبطأ.
وفي سياق متصل، أوصت المحاضرة في علوم التغذية في جامعة "نيوكاسل" New Castle في بريطانيا إيما بيكيت باتباع نظام غذائي غني بالبروتينات الخالية من الدهون الموجودة في البيض والسمك.
وأضافت روثنشتاين في السياق نفسه أن "البروتين الحيواني يحتوي على جرام واحد أكثر من البروتين النباتي، لذلك فهو يميل إلى أن يكون وسيلة أكثر فعالية للأشخاص الذين يرغبون في الوصول إلى مرحلة الشبع".
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شوفان.
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