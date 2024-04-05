لعملية هضم أفضل... هذا ما يحتاجه كوب الشاي صباحًا!

لعملية هضم أفضل... هذا ما يحتاجه كوب الشاي صباحًا!



كشف علماء التغذية من لندن وهولندا أن أفضل النكهات التي يمكن إضافتها مع كوب من الشاي هي البسكويت الترابي المعتمد على الشوفان مثل "الديجستيف".



وفي التفاصيل، نصح الخبراء بعدم إضافة السكر إلى الكوب بحال الاستمتاع بالبسكويت معه، كما أن شرائح الحامض معه تُعتبر الخيار الأفضل لأنها بمثابة علاج للإنسان.



ووجدت دراسة استقصائية أُجريت على 2000 شخص يشربون الشاي أن أربعة من كل عشرة يتناولون قطعة بسكويت أو وجبة خفيفة مع مشروبهم، وهذا ما يتيح لهم عملية هضم كلاسيكية تُعدّ الأفضل.