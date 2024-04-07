الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
توقعات علمية مقلقة... زيادة كبيرة مرتقبة في معدلات الإصابة بسرطان البروستات؟!
صحة وتغذية
2024-04-07 | 02:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقعات علمية مقلقة... زيادة كبيرة مرتقبة في معدلات الإصابة بسرطان البروستات؟!
يُتوقع أن تشهد معدلات الإصابة بسرطان البروستات زيادة كبيرة في السنوات المقبلة في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً في البلدان الأقل ثراء، وفقاً لما أظهرته دراسة منشورة في مجلة "ذي لانسيت" فسّرت هذا الاتجاه بالشيخوخة المتوقعة للسكان.
واستنتج معدّو الدراسة التي نُشرت الخميس من استقراء أجروه للتغيرات الديموغرافية المسجلة راهناً أن "العدد السنوي للحالات الجديدة الذي بلغ 1,4 مليون عام 2020 سيتضاعف في سنة 2040، إذ سيبلغ 2,9 مليون" إصابة.
ورأى الباحثون في "زيادة متوسط العمر المتوقع والتغيّرات في الأهرامات العمرية" سبباً لهذا الارتفاع.
ويُعدّ سرطان البروستات الأكثر شيوعا لدى الرجال بين أنواع السرطان الذكرية، إذ تشكل نسبته 15 في المئة من مجمل الإصابات، ويحدث فوق سن الخمسين في معظم الحالات. ويزداد تواتر الحالات تدريجاً لدى الفئات العمرية التي تتجاوز هذه العتبة.
ونظراً إلى كون عدد كبير من البلدان الفقيرة أو النامية في طور سد فجوة العمر المتوقع جزئياً مقارنة بنظيراتها المتقدمة، يُتوقع أن يزيد تلقائياً عدد حالات سرطان البروستات.
واضاف الباحثون "على عكس المشاكل الكبرى الأخرى، كسرطان الرئة أو أمراض القلب والأوعية الدموية، لن يكون ممكناً من خلال سياسات صحة عامة، تجنّب زيادة الحالات هذه".
وبالفعل، لا يمكن للوقاية أن تكون مفيدة في الحدّ من عوامل خطر الإصابة بسرطان البروستات، كالوراثة وطول القامة وسواهما، بقدر ما هو مثلاً الإقلاع عن التدخين بالنسبة إلى سرطان الرئة. وتبيّن فقط أن ثمة صلة بين سرطان البروستات والوزن الزائد، ولكن من غير الواضح ما إذا العلاقة بينهما سببية.
آخر الأخبار
صحة وتغذية
علمية
مقلقة...
زيادة
كبيرة
مرتقبة
معدلات
الإصابة
بسرطان
البروستات؟!
لعملية هضم أفضل... هذا ما يحتاجه كوب الشاي صباحًا!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-02-25
وزير الطاقة السعودي يعلن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة
أخبار دولية
2024-02-25
وزير الطاقة السعودي يعلن زيادة كبيرة في الاحتياطيات المؤكدة من الغاز في حقل الجافورة
0
صحة وتغذية
2024-02-01
دراسة جديدة للرجال: يمكنكم تقليل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا... بهذه الطريقة!
صحة وتغذية
2024-02-01
دراسة جديدة للرجال: يمكنكم تقليل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا... بهذه الطريقة!
0
علوم وتكنولوجيا
03:00
قمر اصطناعي سيحسّن التوقعات المناخية في القطب الشمالي يُطلق في هذا التاريخ
علوم وتكنولوجيا
03:00
قمر اصطناعي سيحسّن التوقعات المناخية في القطب الشمالي يُطلق في هذا التاريخ
0
أخبار دولية
13:57
زيلينسكي: ننتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة
أخبار دولية
13:57
زيلينسكي: ننتظر من الولايات المتحدة حزمة مساعدات كبيرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-04-05
لعملية هضم أفضل... هذا ما يحتاجه كوب الشاي صباحًا!
صحة وتغذية
2024-04-05
لعملية هضم أفضل... هذا ما يحتاجه كوب الشاي صباحًا!
0
صحة وتغذية
2024-04-05
خبراء يكشفون عن نصائح مميزة لتجنب رائحة الجسم الكريهة... "لا إحراج بعد اليوم"
صحة وتغذية
2024-04-05
خبراء يكشفون عن نصائح مميزة لتجنب رائحة الجسم الكريهة... "لا إحراج بعد اليوم"
0
صحة وتغذية
2024-04-05
تأثيرها شبيه بـ"الأوزمبيك"... 6 أطعمة صحيّة تقتل الشعور بالجوع: اعتمدوها الآن!
صحة وتغذية
2024-04-05
تأثيرها شبيه بـ"الأوزمبيك"... 6 أطعمة صحيّة تقتل الشعور بالجوع: اعتمدوها الآن!
0
صحة وتغذية
2024-04-05
فحص دم بسيط قد يغيّر حياة مرضى الزهايمر... إليكم التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-04-05
فحص دم بسيط قد يغيّر حياة مرضى الزهايمر... إليكم التفاصيل!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
03:30
"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!
منوعات
03:30
"قصة تحلم هوليوود بسردها"... بعد 9 أشهر على فقدانها العثور على الكلبة ميشكا: لن تصدقوا المسافة التي اجتازتها!
0
أخبار دولية
05:30
الجيش الإسرائيلي سحب معظم القوات البرية من جنوب قطاع غزة
أخبار دولية
05:30
الجيش الإسرائيلي سحب معظم القوات البرية من جنوب قطاع غزة
0
منوعات
07:15
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
منوعات
07:15
خاف من إصابته بسكتة دماغية فذهب الى المستشفى... سمم نفسه عن طريق الخطأ والسبب: عرق السوس؟!
0
آخر الأخبار
2024-04-04
الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل" في شؤونه الداخلية
آخر الأخبار
2024-04-04
الصومال يطرد السفير الإثيوبي ويتهم أديس أبابا بـ"التدخل" في شؤونه الداخلية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قبل العيد ....اهلا بطلتكن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الرياضة في يومها العالميّ... لغة للسلام و التنمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
تقارير نشرة الاخبار
13:35
اقليم بلوشستان ومثلث العشق الممنوع
0
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
أخبار لبنان
13:33
آلاف الصم والبكم في لبنان أصبح باستطاعتهم متابعة الإعلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تنتهي إجازة باصات النقل العام؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جولة جديدة لصفقة توقف آلة الحرب في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
دفاتر المرور تعود الى بعض المعابر بين لبنان وسوريا وصرخة من ارتفاع سعرها
تقارير نشرة الاخبار
13:27
دفاتر المرور تعود الى بعض المعابر بين لبنان وسوريا وصرخة من ارتفاع سعرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الذكاء الاصطناعي غيّر قواعد الحروب ونظام اللافندر خير دليل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التشويش على الارض كما في الجو.. وتحديد الاراضي من الـ GPS الى الناضور
تقارير نشرة الاخبار
13:23
التشويش على الارض كما في الجو.. وتحديد الاراضي من الـ GPS الى الناضور
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
07:25
"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
أمن وقضاء
07:25
"أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
2
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
أمن وقضاء
00:01
غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا
3
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
منوعات
16:08
كانت تتصفح تطبيق تسوق ولكنها لم تتوقع الذي رأته... صورة قميص كشفت لها الحقيقة المرة! (فيديو)
4
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
فنّ
16:49
القضاء الفرنسي يضع النجم ألان ديلون تحت "الوصاية المعززة"
5
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
أخبار لبنان
15:54
أدرعي: إطلاق صاروخ نحو مسيرة كانت تعمل في الأجواء اللبنانية
6
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
حال الطقس
02:25
طقس غير مستقر وأمطار رعدية... إليكم التفاصيل
7
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
منوعات
16:15
اصطدام طائرتين على أرض مطار هيثرو في لندن... إليكم التفاصيل! (فيديو)
8
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
منوعات
14:51
كان يلعب بهاتف حبيبته ثم اكتشف أمرا مرعبا... "أحبها بشدة ولكن هل يجب أن أخاف على نفسي"؟!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More