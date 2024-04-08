الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تأثير إيجابي للكحول على عمر الأزواج... دراسة حديثة تكشف التفاصيل!

صحة وتغذية
2024-04-08 | 10:04
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تأثير إيجابي للكحول على عمر الأزواج... دراسة حديثة تكشف التفاصيل!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تأثير إيجابي للكحول على عمر الأزواج... دراسة حديثة تكشف التفاصيل!

أشارت دراسة جديدة أجراها علماء من الولايات المتحدة الأميركية إلى أن الأزواج الّذين يشربون المشروبات الكحولية معاً قد يعيشون لفترة أطول، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
واكتشف العلماء الّذين قاموا بفحص بيانات أكثر من 4500 شخص من الأزواج، أنهم يميلون إلى العيش لفترة أطول إذا شربوا الكحول معاً.
 
ومن جهتها، قالت أستاذة الأبحاث في جامعة ميشيغان في أميركا الدكتورة كيرا بيرديت إن نظرية "شراكة الشرب" أو Drinking Partnership كانت مصدر إلهام للعلماء لإجراء هذه الدراسة.
 
وتابعت: "الغرض من هذه الدراسة هو النظر في طريقة تعاطي الكحول بين الأزواج وآثاره على نسبة الوفيات"، مشيرةً إلى أن "الأزواج الذين تناولوا الكحول في الأشهر الثلاثة الأخيرة عاشوا لفترة أطول خلافاً للأزواج الذين لم يتناولوا هذه المنتجات".
 
وأضافت الدكتورة بيرديت: "لقد وجدنا أيضاً في دراسات أخرى أن الأزواج الذين يشربون معاً يميلون إلى الحصول على علاقة جيّدة، وقد يكون ذلك بسبب زيادة العلاقة الحميمة".
 
وحذرّت بيرديت في الوقت نفسه من شرب الكحول بكميات كبيرة وذلك لأن "الدراسة عرّفت الشرب بشكل واسع وعام، إذ فحصت ما إذا كان المشارك قد تناول مشروباً كحولياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية أم لا".
 
وخلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة The Gerontologist، إلى أن "النتائج الّتي تم التوصل إليها قد تُحرّك مجال الأبحاث في هذا الإتجاه من خلال إظهار أن البقاء على قيد الحياة بسبب الشرب يختلف من شخص لآخر".

آخر الأخبار

صحة وتغذية

دراسة جديدة

علماء

الولايات المتحدة الأميركية

الأزواج

شرب

المشروبات الكحولية

العيش

فترة أطول.

توقعات علمية مقلقة... زيادة كبيرة مرتقبة في معدلات الإصابة بسرطان البروستات؟!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-02-23

هل يخفف احتساء البيرة بعد استهلاك المشروبات الكحولية من آثار الكحول عليك؟... هذا ما كشفه العلماء

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-02-20

علماء ينجحون في ابتكار خصيتين اصطناعيتين... دراسة جديدة قد تتوصل إلى حلول عدة في المستقبل!

LBCI
صحة وتغذية
2024-01-31

شرب عصير التمر فتوفي... وعلماء يحذرون من خطر وباء جديد: ما العلاقة بينهما؟

LBCI
أمن وقضاء
08:35

شربل جوزف إبراهيم مفقود... هل تعرفون مكانه؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2024-04-07

توقعات علمية مقلقة... زيادة كبيرة مرتقبة في معدلات الإصابة بسرطان البروستات؟!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-05

لعملية هضم أفضل... هذا ما يحتاجه كوب الشاي صباحًا!

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-05

خبراء يكشفون عن نصائح مميزة لتجنب رائحة الجسم الكريهة... "لا إحراج بعد اليوم"

LBCI
صحة وتغذية
2024-04-05

تأثيرها شبيه بـ"الأوزمبيك"... 6 أطعمة صحيّة تقتل الشعور بالجوع: اعتمدوها الآن!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2024-02-29

منظمة هيومن رايتس ووتش أدانت تركيا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان

LBCI
منوعات
2023-10-28

عثرا على زجاجة على الشاطئ واعتقدا أنها تحتوي على رسالة حب... ما كان في داخلها صادم! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:09

نصرالله: استهداف القنصلية الإيرانية أعلى اعتداء إسرائيلي من نوعه في سوريا منذ سنوات

LBCI
فنّ
15:03

في قضية اعتداء جنسي... ممثل عالمي يُعلن مسامحته لمخرج كبير: "ليس لدي سوى الحب والتسامح له"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

في القارة الأميركية... كسوف كلي يمتد تأثيره من المكسيك إلى كندا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مباراة انتهت بدقيقة واحدة... ما قصة جنون كرة القدم التركية؟!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لماذا يعرقل المسؤولون الاصلاحات المطلوبة والاتفاق مع صندوق النقد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

وفدا حماس وقطر غادرا العاصمة المصرية لكن المشاورات ستتواصل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أرقام كبيرة: نصف عام على اندلاع الحرب في جنوب لبنان... هذا ما تسببت به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

الهجرة والنزوح أعباء مشتركة بين لبنان وقبرص والرئيس بري للـLBCI: "تعاون مثمر انشالله"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

جهود تهدئة أمنية رافقت خطف باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

الـLBCI ترسم مسار خطف باسكال سليمان... وترصد الإتصال الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

جبيل تتحرك لليوم الثاني على اثر اختفاء باسكال سليمان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
امن وقضاء
01:43

بعد خطف باسكال سليمان... الجيش يعلن توقيف عدد من السوريين

LBCI
أمن وقضاء
17:51

آخر التطورات في قضية خطف باسكال سليمان...

LBCI
خبر عاجل
11:48

مصادر أمنية تؤكد للـLBCI وجود لبنانيين وسوريين ضمن المجموعة الخاطفة لباسكال سليمان

LBCI
أمن وقضاء
02:33

قضية خطف باسكال سليمان تابع... ماذا في آخر المستجدات؟

LBCI
فنّ
14:35

"كابتن" السينما اللبنانية يُصارع الموت... ما آخر مستجدات وضعه الصحي؟ (صورة)

LBCI
امن وقضاء
09:10

الجيش: توقيف ٣ سوريين إضافيين مشاركين في عملية خطف باسكال سليمان

LBCI
أخبار دولية
12:13

الأربعاء أول أيام عيد الفطر

LBCI
خبر عاجل
01:31

استمرار قطع السير على أوتوستراد جبيل بالاتجاهين احتجاحا على خطف منسق حزب "القوات اللبنانية" في منطقة جبيل باسكال سليمان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More