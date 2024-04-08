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تأثير إيجابي للكحول على عمر الأزواج... دراسة حديثة تكشف التفاصيل!
صحة وتغذية
2024-04-08 | 10:04
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تأثير إيجابي للكحول على عمر الأزواج... دراسة حديثة تكشف التفاصيل!
أشارت دراسة جديدة أجراها علماء من الولايات المتحدة الأميركية إلى أن الأزواج الّذين يشربون المشروبات الكحولية معاً قد يعيشون لفترة أطول، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة "
ديلي ميل
" البريطانية.
واكتشف العلماء الّذين قاموا بفحص بيانات أكثر من 4500 شخص من الأزواج، أنهم يميلون إلى العيش لفترة أطول إذا شربوا الكحول معاً.
ومن جهتها، قالت أستاذة الأبحاث في جامعة ميشيغان في أميركا الدكتورة كيرا بيرديت إن نظرية "شراكة الشرب" أو Drinking Partnership كانت مصدر إلهام للعلماء لإجراء هذه الدراسة.
وتابعت: "الغرض من هذه الدراسة هو النظر في طريقة تعاطي الكحول بين الأزواج وآثاره على نسبة الوفيات"، مشيرةً إلى أن "الأزواج الذين تناولوا الكحول في الأشهر الثلاثة الأخيرة عاشوا لفترة أطول خلافاً للأزواج الذين لم يتناولوا هذه المنتجات".
وأضافت الدكتورة بيرديت: "لقد وجدنا أيضاً في دراسات أخرى أن الأزواج الذين يشربون معاً يميلون إلى الحصول على علاقة جيّدة، وقد يكون ذلك بسبب زيادة العلاقة الحميمة".
وحذرّت بيرديت في الوقت نفسه من شرب الكحول بكميات كبيرة وذلك لأن "الدراسة عرّفت الشرب بشكل واسع وعام، إذ فحصت ما إذا كان المشارك قد تناول مشروباً كحولياً خلال الأشهر الثلاثة الماضية أم لا".
وخلصت الدراسة، التي نُشرت في مجلة The Gerontologist، إلى أن "النتائج الّتي تم التوصل إليها قد تُحرّك مجال الأبحاث في هذا الإتجاه من خلال إظهار أن البقاء على قيد الحياة بسبب الشرب يختلف من شخص لآخر".
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