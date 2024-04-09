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التخلص من الوزن الزائد من دون اللجوء إلى أنظمة غذائية صارمة قد يكون ممكنًا... إليكم ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية!

التخلص من الوزن الزائد من دون اللجوء إلى أنظمة غذائية صارمة قد يكون ممكنًا... إليكم ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية!

قامت إحدى خبيرات التغذية باقتراح سلسلة من التغييرات البسيطة التي قد تُضاف إلى نمط حياة الإنسان والتي من شأنها أن تساعد أي شخص على إنقاص وزنه، من دون الاستغناء عن الأطعمة المفضلة لديه أو اتباع نظام غذائي صارم.



وفي التفاصيل، نصحت اختصاصية التغذية، "مادي صليبا"، بالتخلص من الحميات الغذائية المبتذلة إلى الأبد، وبدلاً من ذلك اتباع إجراءات بسيطة وفعالة من شأنها أن تساعد أي شخص للوصول إلى أهدافه في إنقاص وزنه.



وفي محاولة منها لتشجيع العادات الصحية، قامت صليبا بتقديم أهم النصائح الفعّالة وذلك من دون إيقاف البيتزا والحلويات حيث حثت الناس على "التوقف عن احتساب السعرات الحرارية" و"تناول وجبة الفطور" وإدخال المزيد من البروتين ضمن وجباتهم الغذائية.



ونصحت صليبا بتناول 20 غرامًا من البروتين مع معظم الوجبات، وتناول أكلات تحتوي على نسب عالية من البروتين مثل العدس، الإدامامي، البيض والسلمون وغيرها.



كما شددت صليبا على ضرورة تناول المزيد من الخضار خصوصًا أثناء الغداء والعشاء.



وأخيرًا، أوضحت صليبا أن الصحة العقلية مهمة جدا للتخلص من الوزن الزائد، لأنه قبل أن يتمكن الجسم من التخلص من الوزن، يحتاج العقل إلى التخلص منه.