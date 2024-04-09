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أمل جديد للمصابين بفيروس "المخلوي التنفسي"... ماذا أعلنت شركة "فايزر"؟

صحة وتغذية
2024-04-09 | 11:41
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أمل جديد للمصابين بفيروس &quot;المخلوي التنفسي&quot;... ماذا أعلنت شركة &quot;فايزر&quot;؟
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أمل جديد للمصابين بفيروس "المخلوي التنفسي"... ماذا أعلنت شركة "فايزر"؟

أعلنت شركة "فايزر" Pfizer للأدوية في بيان اليوم الثلاثاء أن لقاح الفيروس المخلوي التنفسي RSV "أبريسفو" المستخدم لكبار السن، قد يساعد أيضاً على حماية الأشخاص البالغين، وذلك بحسب ما جاء في موقع وكالة "سي أن أن" الأميركيّة.
 
وفيروس "المخلوي التنفسي" RSV هو فيروس تنفسي شائع يسبب عادةً أعراضاً تشبه أعراض البرد، ولكنه قد يكون خطيراً، خاصةً عند الرضع، وكبار السن، والبالغين الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة مثل الربو والسكري ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
 
وكانت الشركة نفسها قد كشفت أنها ستقدم المعلومات الّتي توصلت إليها في دراسة جديدة أجرتها إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركيّة للحصول على موافقتها لإعطاء اللقاح إلى الأشخاص الّذين تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.
 
وقالت الشركة إنه في المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الّتي تضمنت مشاركة أشخاص بالغين، أظهرت جرعة واحدة من لقاح "أبريسفو" استجابة مناعية لم تقل شأناً من استجابة الأشخاص الأكبر سناً له.
 
ولفتت الشركة في السياق نفسه إلى أنها بدأت تجربة جديدة لدراسة آثار اللقاح المذكور على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و17 عامًا والذين هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المذكور.
 
كما بحثت الدراسة الّتي أجرتها شركة "فايزر" والّتي شملت 681 شخصاً بالغاً، في مدى سلامة اللقاح وآثاره المحتملة بالإضافة إلى قدرة البالغين على تحمله.

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