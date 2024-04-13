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أطعمة تساعد على تحفيز الدافع الجنسي لدى الأشخاص... هذا ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية!

أطعمة تساعد على تحفيز الدافع الجنسي لدى الأشخاص... هذا ما كشفته إحدى اختصاصيات التغذية!





وفي التفاصيل، ركّزت "كلوديا كاليستو"على معالجة الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون، الإستروجين والبروجستيرون لدى المرضى الذين يعانون من انخفاض الرغبة الجنسية.



وفي هذا السياق، اقترحت كاليستو العديد من الأطعمة التي من شأنها تحسين الرغبة الجنسية، بما في ذلك النبيذ الأحمر، المحار والمكسرات. إليكم لائحة الأطعمة الموصى بها لزيادة الدافع الجنسي.



الفاكهة والخضار



وكانت أهم توصيات كاليستو لتحسين الدافع الجنسي دمج التوت ضمن الوجبات الغذائية، لأنه غني بالزنك، وهو معدن يمكن أن يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال.



وبالإضافة إلى ذلك، إن التوت مليء بمضادات الأكسدة المعروفة بأنها تزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.



ويُعتبر البطيخ من الفاكهة الأخرى التي تتصدر قائمة الأطعمة المهمة أيضا، لأنه يحتوي على حمض أميني يساعد على تحسين تدفق الدم، ما قد يقلل من ضعف الانتصاب.



كما أن البروكلي يمنع تطور سرطان الثدي، بطانة الرحم وعنق الرحم.



المكسرات والبذور



وأوصت كاليستو أيضًا بتناول ثلاثة مكسرات وبذور مختلفة: الصنوبر، بذور اليقطين والجوز.



وقالت كاليستو إن الصنوبر يحتوي على دهون جيدة ومفيدة بشكل خاص للرجال الذين يريدون حياة جنسية نشيطة، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لتحسين الدافع الجنسي.



الدهون الجيدة



وأوضحت كاليستو أن اتباع نظام غذائي غني بالأفوكا وزيت الزيتون قد يعزز الخصائص المثيرة للشهوة الجنسية.



وقالت كاليستو إن الأفوكا يُعتبر منشطًا جنسيًا طبيعيًا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المغذيات النباتية ويساعد في توسيع تدفق الدم المتزايد إلى الأعضاء الجنسية، ويقوم زيت الزيتون بتحفيز هرمون التستوستيرون، الذي يخلق الرغبة الجنسية وبالتالي يعزز العلاقة الحميمة.



المأكولات البحرية



وكان على رأس القائمة أيضًا المحار الذي يحتوي بدوره على مستويات مرتفعة من الزنك.



الأعشاب والتوابل



كما أوصت كاليستو بنوعين من الأعشاب لتعزيز الدافع الجنسي، وهما الزعفران والجينسنغ الأحمر كونهما من التوابل المثيرة للشهوة الجنسية.



وقد تساعد مركبات الزعفران الطبيعية في تنظيم هرمونات التوتر وتعزيز الشعور بالهدوء من خلال دعم مستويات السيروتونين الصحية. أما الجينسنغ الأحمر فيقلل من التوتر، يعزز الاسترخاء ويحسن بشكل كبير تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.



المشروبات



وقالت كاليستو إن الشاي الأخضر غني بمركبات تسمى الكاتيكين والتي تعزز تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل دهون البطن، كما أن كأسًا من النبيذ الأحمر يمكن أن يساعد في تعزيز الرغبة الجنسية.



وشددت كاليستو أيضًا على أهمية شرب الماء، قائلة إن البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء يساعد في الحفاظ على ارتفاع خلايا الدم وحجم البلازما، وهذا ضروري لزيادة الدافع الجنسي. كشفت خبيرة تغذية محترفة عن الأطعمة التي يجب على الأشخاص تناولها والتي يمكن أن تساعدهم في تحسين حياتهم الجنسية، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، ركّزت "كلوديا كاليستو"على معالجة الهرمونات الجنسية مثل التستوستيرون، الإستروجين والبروجستيرون لدى المرضى الذين يعانون من انخفاض الرغبة الجنسية.وفي هذا السياق، اقترحت كاليستو العديد من الأطعمة التي من شأنها تحسين الرغبة الجنسية، بما في ذلك النبيذ الأحمر، المحار والمكسرات. إليكم لائحة الأطعمة الموصى بها لزيادة الدافع الجنسي.وكانت أهم توصيات كاليستو لتحسين الدافع الجنسي دمج التوت ضمن الوجبات الغذائية، لأنه غني بالزنك، وهو معدن يمكن أن يزيد من إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال.وبالإضافة إلى ذلك، إن التوت مليء بمضادات الأكسدة المعروفة بأنها تزيد من تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.ويُعتبر البطيخ من الفاكهة الأخرى التي تتصدر قائمة الأطعمة المهمة أيضا، لأنه يحتوي على حمض أميني يساعد على تحسين تدفق الدم، ما قد يقلل من ضعف الانتصاب.كما أن البروكلي يمنع تطور سرطان الثدي، بطانة الرحم وعنق الرحم.وأوصت كاليستو أيضًا بتناول ثلاثة مكسرات وبذور مختلفة: الصنوبر، بذور اليقطين والجوز.وقالت كاليستو إن الصنوبر يحتوي على دهون جيدة ومفيدة بشكل خاص للرجال الذين يريدون حياة جنسية نشيطة، ويساعد على توسيع الأوعية الدموية لتحسين الدافع الجنسي.وأوضحت كاليستو أن اتباع نظام غذائي غني بالأفوكا وزيت الزيتون قد يعزز الخصائص المثيرة للشهوة الجنسية.وقالت كاليستو إن الأفوكا يُعتبر منشطًا جنسيًا طبيعيًا لأنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من المغذيات النباتية ويساعد في توسيع تدفق الدم المتزايد إلى الأعضاء الجنسية، ويقوم زيت الزيتون بتحفيز هرمون التستوستيرون، الذي يخلق الرغبة الجنسية وبالتالي يعزز العلاقة الحميمة.وكان على رأس القائمة أيضًا المحار الذي يحتوي بدوره على مستويات مرتفعة من الزنك.كما أوصت كاليستو بنوعين من الأعشاب لتعزيز الدافع الجنسي، وهما الزعفران والجينسنغ الأحمر كونهما من التوابل المثيرة للشهوة الجنسية.وقد تساعد مركبات الزعفران الطبيعية في تنظيم هرمونات التوتر وتعزيز الشعور بالهدوء من خلال دعم مستويات السيروتونين الصحية. أما الجينسنغ الأحمر فيقلل من التوتر، يعزز الاسترخاء ويحسن بشكل كبير تدفق الدم إلى الأعضاء الجنسية.وقالت كاليستو إن الشاي الأخضر غني بمركبات تسمى الكاتيكين والتي تعزز تدفق الدم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد أيضًا في تقليل دهون البطن، كما أن كأسًا من النبيذ الأحمر يمكن أن يساعد في تعزيز الرغبة الجنسية.وشددت كاليستو أيضًا على أهمية شرب الماء، قائلة إن البقاء رطبًا عن طريق شرب الماء يساعد في الحفاظ على ارتفاع خلايا الدم وحجم البلازما، وهذا ضروري لزيادة الدافع الجنسي.