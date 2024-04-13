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إلى محبي الحيوانات الأليفة ومالكيها... احذروا هذه البكتيريا الخطيرة!
صحة وتغذية
2024-04-13 | 11:45
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إلى محبي الحيوانات الأليفة ومالكيها... احذروا هذه البكتيريا الخطيرة!
إلى محبي الحيوانات الأليفة ومالكيها... احذروا هذه البكتيريا الخطيرة!
أشارت دراسة إلى أن القطط والكلاب تحتوي على جراثيم قاتلة مقاومة للمضادات الحيوية ويمكنها أن تنقلها إلى مالكيها، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، حذر باحثون من جامعة لشبونة من أن هذه البكتيريا بإمكانها أن تنتشر بين الحيوانات الأليفة ومالكيها عن طريق المداعبة أو اللمس أو التقبيل ومن خلال التعامل مع البراز.
وأضاف الخبراء أنه يجب على أصحاب الحيوانات غسل أيديهم بعد لمس حيواناتهم الأليفة أو إزالة فضلاتها وعزل الحيوانات المريضة في غرفة واحدة.
وفي هذا السياق، أصدر العلماء تحليل عينات البراز والبول ومسحات الجلد المأخوذة من القطط والكلاب وأصحابها في المملكة المتحدة والبرتغال، ليتبين إصابة العديد منهم بسلالات بكتيرية متطابقة، ما أثار المخاوف من تواجد الحيوانات الأليفة في المنازل.
وتصنف منظمة الصحة العالمية مقاومة المضادات الحيوية كواحدة من أكبر تهديدات الصحة العامة التي تواجه البشرية.
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الأليفة
ومالكيها...
احذروا
البكتيريا
الخطيرة!
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