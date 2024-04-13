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هل تعانون من الاكتئاب مؤخرًا؟... قد يكون ذلك بسبب الاضطراب العاطفي الموسمي وهذه التفاصيل

صحة وتغذية
2024-04-13 | 14:38
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هل تعانون من الاكتئاب مؤخرًا؟... قد يكون ذلك بسبب الاضطراب العاطفي الموسمي وهذه التفاصيل
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هل تعانون من الاكتئاب مؤخرًا؟... قد يكون ذلك بسبب الاضطراب العاطفي الموسمي وهذه التفاصيل

هل تعانون من الاكتئاب مؤخرًا؟... قد يكون ذلك بسبب الاضطراب العاطفي الموسمي وهذه التفاصيل

حذر الخبراء من الاكتئاب في فصل الربيع، حيث تبدأ مشاعر الحزن ونقص الحافز مع انتهاء فصل الشتاء وتستمر حتى انطلاق فصل الصيف، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، قالت الدكتورة الأميركية "سوبريا غيل"، عالمة النفس السلوكي، إن هذا الشكل هو الأقل شهرة من الاضطراب العاطفي الموسمي ويمكن أن يكون بسبب لزيادة أعراض الحساسية.

وأشارت غيل إلى أن هذا الاضطراب العاطفي الموسمي قد يكون مسؤولا عن ارتفاع معدلات الانتحار خلال فصلي الربيع والصيف، وهو نوع من الاكتئاب الذي يحدث عندما تتغير الفصول.

وقالت غيل إن علامات الاكتئاب في فصل الربيع تشمل فقدان الاهتمام بالأنشطة التي يستمتع بها الإنسان عادة، الشعور بالحزن معظم اليوم، التعب المزمن، تغيرات الشهية، صعوبة التركيز والنوم أكثر من المعتاد.

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