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ما يظهر في الصور سيخيفك.... هذا ما يحدث لوجهك إذا لم تحصل على 7 ساعات من النوم في الليلة! (صور)

صحة وتغذية
2024-04-15 | 06:48
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ما يظهر في الصور سيخيفك.... هذا ما يحدث لوجهك إذا لم تحصل على 7 ساعات من النوم في الليلة! (صور)
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ما يظهر في الصور سيخيفك.... هذا ما يحدث لوجهك إذا لم تحصل على 7 ساعات من النوم في الليلة! (صور)

يتم تذكيرنا جميعًا بانتظام بأنه يجب علينا الحصول على سبع ساعات من النوم على الأقل كل ليلة.

ولكن سواء كان الأمر يتعلق بالبقاء مستيقظًا بسبب التوتر أو مواكبة الأطفال، في الواقع، يحصل العديد من البريطانيين على أقل بكثير من هذا العدد من الساعات.

والآن، حذر الخبراء من أن وجهك قد يدفع الثمن.

واستخدمت شركة تكنولوجيا النوم Simba الذكاء الاصطناعي للكشف عما يمكن أن يحدث لوجهك إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

ومن الهالات السوداء إلى التجاعيد الزائدة، قد تكون الصور بمثابة تذكير بأهمية الحصول على مظهر لائق من خلال الحصول على قسط كاف من النوم.

ولإنشاء الصور، قام سيمبا أولاً باستطلاع رأي 2000 بريطاني حول أنماط نومهم، فضلاً عن الظروف الجمالية لوجههم.

وكشفت النتائج أن أكثر من نصف البريطانيين يحصلون على أقل من السبع ساعات الموصى بها في الليلة، وأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا يعانون أكثر من غيرهم.

وفيما يتعلق بالتأثيرات على الوجه، قالت المشاركات في الاستطلاع إنهن لاحظن التجاعيد الخفيفة والخطوط الدقيقة وترهل الجلد، فضلاً عن ظهورهن متوترات ومرهقات.

ومن ناحية أخرى، أبلغ المشاركون الذكور عن أكياس في العين، وجفاف الجلد، والتعب عندما لم يحصلوا على قسط كاف من النوم.

ويبدو أن العمر يلعب دورًا مهمًا في هذه التأثيرات.

وفي حين أن 12% من جميع المشاركين المحرومين من النوم أفادوا بجفاف الجلد، فقد قفزت هذه النسبة إلى 20% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا.

والأكثر من ذلك، أن ما يقرب من ثلث هذه الفئة العمرية يعانون من أكياس العين بعد ليلة نوم سيئة، مقارنة بمتوسط 20%.


وبالنسبة للمشاركين الأكبر سنا، كانت الهالات السوداء هي الأثر الجانبي الرئيسي للحرمان من النوم.

وبناءً على هذه النتائج، استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لتخيل الشكل الذي سيبدو عليه الرجال والنساء من مختلف الأعمار مع النوم غير المرضي المتكرر.

وقالت ليزا أرتيس، نائبة الرئيس التنفيذي لمؤسسة The Sleep Charity، الشريكة الخيرية لسيمبا: "إن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، خاصة على مدى فترة طويلة من الزمن، يمكن أن يضر عقلك وجسمك، بل ويؤثر على بشرتك، مهما كان عمرك".

وأضافت: "بينما تلعب الوراثة دورًا في التأثير على مظهرنا مع تقدمنا في السن، فإن التقليل من النوم بانتظام يمكن أن يجعل الوضع أسوأ."

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