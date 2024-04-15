ما السبب الذي يجعل مذاق المشروبات الغازية أفضل في مطعم "برغر" الشهير؟

كشف عالم الأغذية الشهير آبي ثيل عن السبب الذي يجعل طعم مشروب الكوكا كولا في مطاعم شركة "ماكدونالدز" أكثر لذة من المشروب الذي يبتاعه الناس عادةً من المتاجر العادية.

وشرح ثيل، بحسب صحيفة " نيويورك بوست " الأميركية، أن "عادةً ما يكون لدى منتجي المشروبات الغازية مورد مياه خاص بهم أو نظام ترشيح لزيادة جودة المياه".

وتابع: "تتم إزالة مادة الكلور في أغلب الأحيان لأنها يمكن أن تؤدي إلى ظهور طعم أشبه بالمطهر، ويتم أيضاً تعديل صلابة المياه لأنها تؤثر على حموضة المشروب بالإضافة إلى إزالة الحديد للحد من عيوب اللون والنكهة".

وأثار منشور على موقع "ريديت" Reddit الجدل في وقت سابق من هذا العام بعد طرحه سؤال: "هل مذاق مشروب الكوكا كولا في ماكدونالدز هو الأفضل حقًا؟".

وعلّق أحد الأشخاص على المنشور حينها، وكتب: "هذا مفعول قشة الشرب التي يجب أن تكون كبيرة للحصول على مذاق أفضل".

ووافق رؤساء "ماكدونالدز" على ذلك موضحين أن قشتهم أعرض قليلاً من القشة التقليدية، الأمر الذي يجعل مذاق الكولا أفضل بكثير.

ومن جهته، أضاف ثيل أن المطعم المذكور يقوم بتحضير مشروباته تقليدياً وتبريدها مسبقاً "قبل وضعها في الآلات المخصصة للمشروبات".

كما أشارت "ماكدونالدز" إلى أن الآلات المذكورة تبقى باردة دائماً، ما يساعد في الحفاظ على مستوى الكربونات في المشروب التي تحافظ على طعمه المثالي".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" عام 2014، أن شركة "كوكا كولا" تقوم بتوصيل مشروبها إلى "ماكدونالدز" في خزانات من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من أكياس بلاستيكية كما تفعل مع المطاعم الأخرى، لضمان جودتها.