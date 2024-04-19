وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء

وجبة الفطور تعمل على تعزيز الدوافع الأكاديمية لدى الطلاب... هذا ما اكتشفه الخبراء

تحدث الأستاذ "أندرو جيه مارتن" عن أهمية وجبة الفطور بالنسبة للمراهقين، على الرغم من عزوفهم في كثير من الأحيان عن تناولها، لأنها توفر الطاقة اللازمة للدماغ والجسم طوال اليوم.



وفي دراسة حديثة، بحث مارتن في تأثير وجبة الفطور على تعزيز الدافع الأكاديمي لدى الطلاب، وقام الباحثون الأستراليون بدراسة اشترك فيها الطلاب من مدارس خاصة وثانوية في نيو ساوث ويلز.



وفي هذا السياق، سجل الخبراء عدد المرات التي تناول فيها الطلاب الأطعمة الصحية ضمن وجبة الفطور مثل الفواكه، الخضار، منتجات الألبان، البروتين، الحبوب الكاملة والماء، بالإضافة إلى عدد المرات التي تناولوا فيها وجبة فطورغير صحية.



وقام الخبراء بتقييم دوافع الطلاب في دروس العلوم، بما في ذلك ثقتهم في أداء واجبات العلوم المدرسية، ومدى تقديرهم للموضوع، وتركيزهم على التعلم، وأجرى الطلاب اختبارًا يعتمد على محتوى منهج العلوم في نيو ساوث ويلز.



وبالتالي، اكتشفت الدراسة أن الطلاب الذين تناولوا وجبة فطور صحية أظهروا مستويات أعلى من التحفيز والإنجاز، إذ تمتعوا بزيادة في الثقة والتركيز أثناء الدروس، وكانت درجات اختبارهم في هذا الموضوع أعلى. أما الطلاب الذين تناولوا وجبة فطورغير صحية فظهرت لديهم مستويات أقل من التحفيز والإنجاز.